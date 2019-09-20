Графические портреты и акварельные пейзажи Николая Мищенко покажут в Национальном художественном музее

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Николая Мищенко "Дорогою творчества", посвященная 70-летию автора, откроется 26 сентября в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Выставка Николая Мищенко познакомит с его творческим путем, свидетельствующим о безграничной увлеченности и преданности мастера своему ремеслу", - подчеркнули в музее.

За многолетнюю творческую деятельность Николай Мищенко обращался к различным жанрам и техникам изобразительного искусства. Художник создает утонченные акварельные пейзажи родных мест. Подвластна ему и лаконичность линий в графических портретах. Восхищают зрителя яркость и насыщенность живописных полотен.

"Одним из любимых жанров многих белорусских художников остается пейзаж. Кажется, что в нем уже нельзя сказать ничего нового: поля, ручьи и лесные опушки написаны многократно. Но актуальность пейзажа в современной живописи неслучайна, - отметили в музее. - Большинство людей живет сегодня в городах и нуждается в образном проникновении в многогранный природный мир. Пейзаж помогает расширить горизонты восприятия, выводит человека за жесткие рамки монотонных рабочих будней офиса".

Особое место в работе Николая Мищенко занимают пленэры. В 2003-2010 годах он стал организатором и участником международных пленэров, посвященных памяти классиков пейзажного искусства В.Бялыницкого-Бирули, В.Цвирко, В.Сидорова. Для создания пленэрных работ Николай Мищенко посетил многие уголки Беларуси, России, Украины. Особую любовь художник питает к своим родным местам, белорусской глубинке.

Экспозиция будет работать по 27 октября.-0-