Графику Иссахара-Бер Рыбака впервые покажут в Беларуси

21 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Графика Иссахара-Бер Рыбака впервые будет представлена в Беларуси. С его творчеством познакомит выставка в Музее Марка Шагала в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозицией "Штетл. Местечко. Мой разрушенный дом" музей 23 января продолжит серию выставок из частных коллекций. Цикл посвящен возвращению имен художников ХХ века, внесших вклад в развитие еврейской культуры и искусства.

Основу экспозиции составляют монохромные литографии Иссахара-Бер Рыбака из издания "Штетл. Местечко. Мой разрушенный дом. Воспоминание", напечатанные в Берлине в 1923 году. Рисунки, по которым выполнены литографии, датируются 1917 годом.

Период авангарда первой трети ХХ века характеризовался, среди прочего, расцветом национальных культур. Все работы Иссахара-Бер Рыбака в то время (живопись, графика) посвящены еврейским сюжетам. "Хотя Рыбак был моложе Шагала, Лисицкого и Альтмана, исследователи находят в его искусстве влияние этих художников (главным образом Шагала), а также отмечают реминисценции эстетики еврейского народного искусства, лубка и кубизма. При этом Рыбаку несвойственны ни экспериментаторство Лисицкого, ни метафизика Шагала. Он очень правдивый художник, лишенный сентиментальности. Тем не менее, ему присуще чувство трагического, проявляющееся в портретах, изображении исчезающего мира штетла", - отметили в музее.

В 1930-х годах, проживая во Франции, Иссахар-Бер Рыбак освободился от влияния кубизма, перейдя к более реалистической и экспрессионистской манере. Эти особенности его творчества отражены в цветных литографиях.

Иссахар-Бер Рыбак - еврейский и французский живописец, график, декоратор. В 1962 году в городе Бат-Ям (Израиль) был основан Музей Иссахара-Бер Рыбака. По мнению экспертов, из-за ранней смерти в возрасте 38 лет художник не успел раскрыть весь свой творческий потенциал.

Экспозиция организована при содействии сервиса "От и До. Искусство без посредников" и Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" (Россия).

Выставка продлится до 16 февраля.-0-