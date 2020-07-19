Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако

19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске подвели итоги международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" на "Славянском базаре". Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурсантка призналась, что не ожидала получить такую высокую награду, рассчитывала на первую премию. "Очень рада Гран-при, у меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я долго шла к тому, чтобы у меня была такая ступенька в жизни и карьере, это очень важно", - сказала Ангелина.

Девушка призналась, что победа стала возможной благодаря поддержке семьи. "В Витебске чувствую поддержку, когда приезжаю на местную сцену, - добавила она. - Сразу понимаю, что это моя земля и мне здесь рады".

Обладателем I премии конкурса стал Криступас Кэрулис из Литвы. Вторую премию разделили Жасмин Тлеумбетова из Казахстана и Владимир Серков из России.

Лауреатами III премии стали молдованка Богдана-Бьянка Вистерничану и украинка Анастасия Мартынюк. Белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В этом году в детском конкурсе "Славянского базара" выступили представители 17 стран. Конкурс проводился 18 июля в двух частях. В первой ребята исполнили песню композитора страны на родном языке, во второй части выступили с композицией на выбор.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" закрывается сегодня. Во время финального концерта закрытия состоится церемония награждения международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и детского музыкального конкурса "Витебск-2020". Вечером они выступят на главной площадке форума - в Летнем амфитеатре.-0-

Фото Александра Хитрова