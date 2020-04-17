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17 апреля 2020, 15:34

Гран-при фестиваля VOKA Smartfilm получил белорусский фильм "86"

Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm назвал победителей девятого сезона. Их имена были объявлены в прямом эфире 16 апреля во время церемонии закрытия, которая в этом году впервые была организована в онлайн-формате.

Гран-при девятого сезона, проходившего под слоганом "Сезон (не)обычных историй", удостоена белорусская работа "86" Николая Симончика и Эвелины Безсоновой. Приз за первое место достался украинскому автору Валерию Грише за его GreenHome. На втором месте также оказался белорус - Юрий Семашко, представивший сразу два фильма: "Невольник жести" и "Ультракороткие истории". Третью премию присудили иракскому режиссеру Джабраилу Абубакеру за его работу Classico War in Iraq. Обладателем награды от народного жюри назван белорусский фильм "Один день" Вадима Телицы.

"За девять лет VOKA Smartfilm стал представительным форумом, который объединяет искусство и технологии, чтобы демонстрировать зрителям новые направления и возможности кино. Объявляя тему на 2020 год, мы и сами не предполагали, насколько необычным получится этот сезон: пришло большое количество заявок, о нас узнали в новых странах, и даже сам формат закрытиястал для нас (не)обычной историей. Но самое удивительное в нашем фестивале - это, конечно, фильмы и их авторы. И я очень рад, что даже с учетом международного статуса фестиваля среди лучших участников мы из года в год видим много новых белорусских имен", - отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Всего в конкурсной программе этого года участвовали 356 фильмов (63 из них белорусские). Общее число заявок было гораздо больше - около 800. Лучшие работы отбирало профессиональное жюри в составе киноведа, директора программы игрового кинофестиваля "Лiстапад" Игоря Сукманова, киноведа и кинокритика Антона Сидоренко, координатора Национального конкурса фестиваля "Лiстапад" Николая Лавренюка, директора кинофестиваля "Паўночнае ззянне" Воли Чайковской, продюсера Леонида Калитени, кинокритика и журналиста Тараса Тарналицкого, а также режиссера Анастасии Мирошниченко.

"Мы посмотрели разные работы и сошлись во мнении, что при их оценке одним из ключевых критериев должна быть объявленная организаторами тема - "Сезон (не)обычных историй". Во многих картинах - преимущественно зарубежных - она не была в достаточной мере раскрыта. Много было клишированных работ, отражающих общепризнанную фестивальную конъюнктуру: фильмы об одиночестве, домашнем насилии, гендерном харассменте, проблемах экологии, технологической зависимости. Однако хотелось, чтобы мобильное творчество руководствовалось не только правильностью жизненных позиций, но и парадоксальным взглядом на реальность. Вот почему самыми интересными мне показались белорусские работы, авторы которых пытались следовать заданным правилам игры - рассказывать обычные истории необычным способом и наоборот", - отметил Игорь Сукманов.

Параллельно с профессионалами лучший фильм нынешнего сезона выбирали и зрители. Более 3500 человек приняли участие в предварительном онлайн-голосовании, после чего окончательное решение принимало народное жюри - 150 киноманов, наиболее успешно прошедших специальный тест от организаторов фестиваля. Работой народных экспертов в этом году руководила сценарист и режиссер Влада Сенькова.

Наградой для каждого из призеров стал смартфон Apple iPhone 11 128GB. Обладатель Гран-при Николай Симончик получил также 3000 рублей, а автор фильма GreenHome Валерий Гриша за первое место - 1000 рублей.

Фильмы победителей доступны для просмотра на официальном сайте фестиваля и в разделе Smartfilm видеосервиса VOKA.

Информационный партнер фестиваля - Белорусское телеграфное агентство.

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