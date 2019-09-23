Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:40 Молодежный театр откроет сезон постановкой литовского режиссера Альгирдаса Латенаса Афиша
12:37 В Ивацевичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП Происшествия
12:28 В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление Регионы
12:27 Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:24 Банкротство туроператора Thomas Cook напрямую не скажется на белорусских туристах - Минспорт Общество
12:19 Зеленский подписал закон об импичменте президента В мире
12:15 СК РФ установил обстоятельства убийства Михаила Круга В мире
12:15 Минометную мину доставили на стройплощадку Детской деревни в Гомеле вместе с бетоном Происшествия
12:09 Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год Экономика
12:00 Отопительный сезон начинается в Могилевской области Регионы
11:58 В Полоцке бесправник сбил двух школьниц Происшествия
11:58 Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд - Головченко Экономика
11:56 Лукашенко: Беларусь стремится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией Президент
11:55 Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России Культура
11:55 Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет Президент
11:51 Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза Экономика
11:48 Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября Общество
11:47 На первом блоке БелАЭС завершены технологические операции по пробному набору вакуума Общество
11:46 БРСМ создаст виртуальную летопись армейской службы Общество
11:40 Старейший туроператор Великобритании Thomas Cook объявил о банкротстве. За границей остались более 600 тыс. клиентов В мире
11:33 Житель Чечерска обнаружил при ремонте дома под полом боеприпасы времен войны Происшествия
11:32 Акции по пропаганде здорового образа жизни пройдут 25 сентября в минских аптеках Регионы
11:31 Легковушка насмерть сбила пешехода в Сморгонском районе Происшествия
11:14 Выставка "Охота и рыболовство" пройдет 25-28 сентября в Минске Афиша
11:13 Facebook поможет пользователю подобрать идеальный наряд Технологии
11:11 Пьяный житель Ивановского района катался с друзьями по трассе на угнанном мотоцикле Происшествия
11:11 Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" примет Минск 1-4 октября Культура
11:08 Таксист в Гродно уснул за рулем - машина врезалась в столб Происшествия
11:02 Останки 10 воинов перезахоронили в Жлобинском районе Регионы
11:01 Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности Президент
Все новости
Все новости
Культура
23 сентября 2019, 11:55

Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при ІІ Минского международного фестиваля циркового искусства стал аттракцион c белыми тиграми "Шамбала" под руководством заслуженного артиста России Сергея Нестерова, сообщили БЕЛТА в Белгосцирке.

Золото завоевали воздушный эквилибр "Виртуозная пятерка" во главе с Владимиром Плотниковым из России и "Канатоходцы" под руководством Рим Ун Ира из Национального цирка Пхеньяна. Серебряные награды получили воздушные гимнасты в кольце Марина Гловацких и Алексей Григоров из Национального цирка Украины и акробаты на встречных качелях во главе с Александром Скоковым из Российской государственной цирковой компании. Обладателями бронзы стали белорусские воздушные гимнастки на трапеции Анастасия Донченко и Анастасия Путято, акробаты на "Переходной лестнице" во главе с Адлетом Тикановым из Казахского государственного цирка, соло-эквилибрист на тростях Роман Хоперский из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а также номер "Свободная проволока" китайского артиста Ли Вэй.

Зрительское жюри своей наградой отметило воздушных гимнастов в кольце Марину Гловацких и Алексея Григорова из Национального цирка Украины. Членам детского жюри больше всего понравился мексиканский соло-жонглер Пабло Мартинес. Акробаты на качелях MI - PARTI во главе с Евгением Дидыка из Украины покорили общественное жюри, а российский аттракцион "Забавные медведи" с Татьяной и Андреем Яровых удостоен приза председателя Минского городского исполнительного комитета.

II Минский международный фестиваль циркового искусства прошел с 19 по 22 сентября. За его награды боролись около 100 артистов из 18 стран мира: Бразилии, Китая, США, Австралии, Израиля, Германии, Туркменистана, Таджикистана, КНДР, Румынии, Молдовы, Мексики, Венгрии, Италии, Украины, Казахстана, России и Беларуси. Жюри фестиваля, в состав которого были приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков, оценивали конкурсные выступления участников в течение трех дней в двух программах А и Б. Награждение победителей состоялось 22 сентября во время гала-концерта. Лучшие номера фестиваля войдут в программу "Браво!", которая будет демонстрироваться в Белгосцирке с 27 сентября по 8 декабря.-0-

Теги
Минск фестиваль цирк
Новости рубрики Культура
Фото из архива Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" примет Минск 1-4 октября
Во время праздника ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник еврейской культуры прошел в Минске
Фото из архива Художники из четырех стран станут участниками выставки-конкурса "Белорусская неделя искусств"
Фото Pixabay Картины художника-абстракциониста Рамунаса Чепониса представят в Минске
Фото из архива Победителей конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2019" наградили в Нацбиблиотеке
Фото из архива Фотовыставка "Белорусские красавицы" Альфреда Микуса откроется в Национальном историческом музее
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности
Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет
Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год
Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска"
Топ-новости
МИД Беларуси 23 сентября проведет в фейсбуке консультацию по визовому соглашению с ЕС
100 000 рублей и тысячи других денежных призов будут разыграны во вторник в игре "Удача в придачу!"
Пресс-конференция об организации питания детей в учреждениях образования пройдет в БЕЛТА 24 сентября
Граждане Беларуси получат СМС о начале переписи населения
В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление
Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября
Купаловский театр "Пикником" отмечает свое 100-летие и позволяет прикоснуться к творческому процессу
Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
В Беларуси убрана почти половина площадей картофеля
Утечка нефти из трубопровода "Дружба" произошла в Польше
Землетрясения в Албании повредили более 560 зданий
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник еврейской культуры прошел в Минске
Эксперты: температура на Земле выросла на 0,2 градуса по сравнению с 2011-2015 годами
Арина Соболенко разгромила Александру Саснович в первом круге турнира в Ухани
Число случаев бешенства среди животных в январе-августе снизилось на 32,6%
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.