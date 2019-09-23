Гран-при Минского фестиваля циркового искусства получил аттракцион c белыми тиграми Сергея Нестерова из России

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при ІІ Минского международного фестиваля циркового искусства стал аттракцион c белыми тиграми "Шамбала" под руководством заслуженного артиста России Сергея Нестерова, сообщили БЕЛТА в Белгосцирке.

Золото завоевали воздушный эквилибр "Виртуозная пятерка" во главе с Владимиром Плотниковым из России и "Канатоходцы" под руководством Рим Ун Ира из Национального цирка Пхеньяна. Серебряные награды получили воздушные гимнасты в кольце Марина Гловацких и Алексей Григоров из Национального цирка Украины и акробаты на встречных качелях во главе с Александром Скоковым из Российской государственной цирковой компании. Обладателями бронзы стали белорусские воздушные гимнастки на трапеции Анастасия Донченко и Анастасия Путято, акробаты на "Переходной лестнице" во главе с Адлетом Тикановым из Казахского государственного цирка, соло-эквилибрист на тростях Роман Хоперский из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а также номер "Свободная проволока" китайского артиста Ли Вэй.

Зрительское жюри своей наградой отметило воздушных гимнастов в кольце Марину Гловацких и Алексея Григорова из Национального цирка Украины. Членам детского жюри больше всего понравился мексиканский соло-жонглер Пабло Мартинес. Акробаты на качелях MI - PARTI во главе с Евгением Дидыка из Украины покорили общественное жюри, а российский аттракцион "Забавные медведи" с Татьяной и Андреем Яровых удостоен приза председателя Минского городского исполнительного комитета.

II Минский международный фестиваль циркового искусства прошел с 19 по 22 сентября. За его награды боролись около 100 артистов из 18 стран мира: Бразилии, Китая, США, Австралии, Израиля, Германии, Туркменистана, Таджикистана, КНДР, Румынии, Молдовы, Мексики, Венгрии, Италии, Украины, Казахстана, России и Беларуси. Жюри фестиваля, в состав которого были приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков, оценивали конкурсные выступления участников в течение трех дней в двух программах А и Б. Награждение победителей состоялось 22 сентября во время гала-концерта. Лучшие номера фестиваля войдут в программу "Браво!", которая будет демонстрироваться в Белгосцирке с 27 сентября по 8 декабря.-0-