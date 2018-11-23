Гранд-фестиваль "Звездочет" проходит на высоком профессиональном уровне - жюри

23 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Первый международный многожанровый гранд-фестиваль "Звездочет" проходит на высоком профессиональном уровне. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА член жюри генеральный директор телевизионной продюсерской компании "Зеленая академия" (Клайпеда, Литва) Гинтаутас Мелейка.

"Вчера в Могилеве прошел вокальный конкурс. Юные таланты поразили нас своим дарованием и профессионализмом. Сразу было видно, что к выступлению они готовились очень серьезно, проект для них многое значит. Это говорит о том, что у "Звездочета" есть будущее и перспективы для развития. Достаточно сказать, что в отборочном этапе в Литве в нем приняли участие около 200 юных конкурсантов. В Могилев приехала представительная делегация из 40 человек - юные таланты, их преподаватели, журналисты", - сказал генеральный директор.

Второй многожанровый гранд-фестиваль "Звездочет" пройдет в Клайпеде (Литва). Юных талантов будет принимать "Швитурио-Арена", рассчитанная на 6,5 тыс. зрителей. "Мы договорились с организаторами, что один год гранд-фестиваль будет проходить в Беларуси, а второй - в Литве. Это будет отвечать достигнутым договоренностям о сотрудничестве и побратимстве между двумя городами, придаст новый импульс развитию наших взаимоотношений", - отметил Гинтаутас Мелейка.

За победу на международном гранд-фестивале "Звездочет" в Могилеве борются юные артисты из семи стран. Талантливые ребята приехали из всех регионов Беларуси, а также из Италии, Казахстана, Литвы, России, Украины и Эстонии. Юные дарования пройдут несколько конкурсных испытаний разных жанров: вокального, хореографического и театрально-инструментального, а 24 ноября состоится гала-концерт с награждением победителей. Главный приз - хрустальную статуэтку и Br1 тыс. - получит обладатель Гран-при. В числе других наград - авторская песня европейского композитора (члена жюри), запись композиции в профессиональной студии и проморолик коллектива. Участников проекта также ждет сюрприз - посещение международного детского конкурса песни "Евровидение-2018".

Фестиваль "Звездочет" включает в себя не только творческое соревнование, но и предусматривает насыщенную околоконкурсную программу, которая состоит из мастер-классов, дегустаций белорусской продукции, викторин и экскурсий. Каждый участник увозит подарки, сувениры и массу впечатлений. Цель проекта - продвижение региона через фестивальный туризм, презентация брендов Беларуси гостям страны.

Организаторами гранд-фестиваля "Звездочет" являются Могилевский горисполком, городские организации ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "БРСМ", продюсерский центр "Звездочет".-0-