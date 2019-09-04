Грани творчества художника Андреянова предлагают изучить на выставке в Гомеле

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Грани творчества художника Владимира Андреянова" откроется в Гомеле 5 сентября в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозиция приурочена к 75-летию белорусского живописца, графика, скульптора и керамиста. Посетителям предложат познакомиться с несколькими десятками творений автора - живописью, керамическими фигурами, панно из керамики с глазурью, графикой.

На церемонии открытия художник расскажет о творческом пути, ответит на вопросы о секретах мастерства, источниках вдохновения и новых планах.

"С произведениями творца мы можем познакомиться, проходя по улицам Гомеля и столицы Беларуси. Например, на перекрестке Советской и Ефремова областного центра расположена скульптура "Ностальгия", архитектурная композиция из 11 декоративных форм - по улице Кожара, в центре города установлены античные вазы больших размеров на изящных металлических подставках. Детские площадки в Минске украшают малые архитектурные формы авторства Владимира Андреянова, а проспект Независимости оформлен серией его декоративных ваз", - привели примеры в государственном историко-культурном учреждении.

Владимир Андреянов родился в Архангельске. Окончил факультет декоративно-прикладного искусства Московского технологического института. В 1972 году приехал по распределению в Гомель. С 1976 года - член Союза художников Беларуси. Работы мастера экспонировались в Беларуси, России, Польше, Португалии, Эстонии, Германии, Азербайджана, Израиля.

Изучить грани творчества Владимира Андреянова на выставке в гомельском дворце можно до октября.-0-