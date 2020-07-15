Гранитная крошка, мед и жидкое стекло - в Витебске открылась необычная выставка

15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в Художественном музее сегодня представили авторский проект художника-реставратора Юрия Кегелева "Эксперимент". Мероприятие стало одним из первых в череде предваряющих открытие "Славянского базара", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции собраны работы художника за последние 20 лет. Реставраторский опыт Юрия Кегелева (в его списке и работа над картинами Пэна) помогает ему создавать свои произведения. В том числе за счет материалов, которые используются при восстановлении полотен, - это жидкое стекло, мед, клей, воск, гранитная крошка.

В разговоре с корреспондентом БЕЛТА мастер отметил, что работа с трудами художников разных лет влияет и на его творчество. "Безусловно, художник получает вдохновение от людей, окружающего мира, природы. Но затем я начал заниматься реставрацией, холстами, которым 150-200 лет. Руководствуясь фразой "время тоже делает живопись", ведь произведение искусства меняется под воздействием температур, влажности воздуха, для себя понял эту интересную вещь. Это и стало толчком к творчеству", - отметил Юрий Кегелев.

Каждая работа по-своему уникальна, при визуальной схожести они созданы в разных техниках. Художник изучает, как работает та или иная основа: гранитная крошка, металл, холст, бумага, дерево, оргалит. Картины играют именно благодаря внутреннему эффекту материалов, из которых состоят. "Выставка - это продолжение моей профессиональной деятельности, которая автоматически трансформировалось в творчество", - подытожил автор.

Сейчас реставратор трудится над приданием новой жизни портретам из коллекции Антона Бродовского. Свое собрание во время Первой мировой войны он перевез из Вильно в Витебск.

Выставка Юрия Кегелева "Эксперимент" будет работать по 24 августа.-0-

Фото Александра Хитрова