Гравированную Библию XVII века представят на "Славянском базаре в Витебске"

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставку "Библия для народа 1692-1696 гг. Василия Кореня. К 325-летию первой в России гравированной книги" презентуют 11 июля на "Славянском базаре в Витебске", сообщили БЕЛТА в Музее истории частного коллекционирования, где она будет проходить.

По словам специалистов, в Витебск экспозицию привез известный московский художник-график, монументалист, основатель и первый президент Академии народного искусства, основоположник современного российского лубка Виктор Пензин. Художник занимается возрождением деревянных форм русских лубков XVII-XVIII веков, гравированных на дереве, опираясь на подлинники и атлас Д.А. Ровинского, делает оттиски с них и прежде всего с возрожденной им самобытной "Библии для народа", созданной белорусом Василием Коренем из Дубровно, происхождение которого было установлено совсем недавно.

На создание Библии у гравера ушло четыре года: с 1692 по 1696 год. "Новаторство Кореня в том, что он создал первую в России гравированную книгу, а не серию листов. Она состоит из 36 листов гравюр из Книги Бытия (20 листов) и Апокалипсиса (16 листов), посвященных сотворению и концу мира, устройству Вселенной, отношениям Бога, дьявола и человека. На ее реконструкцию Виктору Пензину с коллегами "Мастерской народной графики" потребовалось десять лет (1982-1992 гг.)", - подчеркнули в музее.

Единственный дошедший до нас экземпляр Библии является подлинником XVII века и хранится в Отделе редкой книги Российской Национальной библиотеки. При восстановлении редкого экспоната современные мастера-резчики переводили рисунок на липовую доску, вырезали, делали пробный оттиск, который затем сравнивали с оригиналом и вносили мельчайшие поправки. Более того, художникам удалось восстановить утраченные части изображения, рамки, орнаменты, слова, буквы и другие элементы.

В полном объеме 36 гравюр Библии хранятся в основных фондах Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Пинакотеки Ватикана (Италия), Художественной галереи Пловдива (Болгария), Музее Тиссена-Борнемиса в Мадриде (Испания), Государственной Третьяковской галерее (Москва) и многих других именитых музеях мира. А в июне этого года на фестивале "Дняпроўскія галасы ў Дуброўна" Виктор Пензин презентовал реконструированный альбом Библии Василия Кореня на его малой родине. В знак глубочайшего уважения к творчеству великого мастера он передал в местный музей реконструированные Библию Василия Кореня и лубки тех времен - более 100 листов народной графики.

В Витебске познакомиться с выставкой можно будет до 30 сентября.

Жанр Библии для народа возник в Европе и предназначался для неграмотных людей и бедных священников. Название "Библия бедных" - общепринятый термин в искусствознании, который по-латыни звучит как biblia pauperum.-0-