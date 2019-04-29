Гравюры Наполеона Орды и керамику белорусских мастеров представят в Армении

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь - вдохновения край", организованная Национальным историческим музеем, пройдет в Центре народного творчества имени Ованнеса Шарамбеяна (Ереван) во время Дней культуры Беларуси в Армении, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая экспозиционным отделом музея Вероника Сосновская.

В экспозиционном пространстве Еревана с 16 по 19 мая будут представлены около 30 произведений, которые отражают тесную связь традиционной культуры и современного искусства Беларуси.

"Преемственность глубинных традиций в современном художественном творчестве мы покажем через копии гравюр знаменитого композитора и художника Наполеона Орды из собрания нашего музея, - рассказала Вероника Сосновская. - Художественное наследие Орды - своеобразная иллюстрированная энциклопедия материальной культуры XIX века, которая является ценным источником по истории архитектуры. Его рисунки и литографии помогают представить, как выглядели многие архитектурные памятники, которые были разрушены или неузнаваемо изменились. Жизнь и творчество Наполеона Орды, многогранность его талантов, неравнодушие к судьбе родного края - яркая страница истории национальной культуры".

Кроме того, на выставке будут презентованы керамические и текстильные работы белорусских мастеров декоративно-прикладного искусства. Среди них монументальные тканые композиции Аллы Непочелович - лауреата республиканских и международных творческих конкурсов доцента кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

"Творчество Аллы Непочелович основано на глубоком изучении традиций белорусского узорного ткачества, что позволяет ей создавать необыкновенные визуальные эффекты в графическом исполнении авторских композиций. Также в Армении мы представим художественную керамику членов общественного объединения "Гильдия керамистов", которая позволит лицезреть превращение глины в арт-объект и произведение декоративно-прикладного искусства, живущее своей жизнью", - анонсировала заведующая экспозиционным отделом музея.

Министерства культуры Беларуси и Армении 28 декабря 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2022 годы, которое предусматривает проведение Дней культуры Беларуси в Армении в 2019 году и Дней культуры Армении в Беларуси в 2020 году, Дней белорусского кино в Армении и Дней армянского кино в Беларуси. Также будут организованы обменные гастроли театров, музыкальных и хореографических коллективов. Кроме того, страны обменяются информацией по учету, охране, реставрации, использованию и популяризации историко-культурного наследия. Продолжится сотрудничество по программам, реализуемым ЮНЕСКО, СНГ, Советом Европы и Европейским союзом. -0-