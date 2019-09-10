Гридюшко: музыка Евгения Глебова звучит в сердцах многих поколений

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыка Евгения Глебова звучит в сердцах многих поколений. Такое мнение высказал генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко сегодня во время возложения цветов к могиле композитора на Московском кладбище в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре театра.

Владимир Гридюшко напомнил, что на их театральной сцене были поставлены опера "Мастер и Маргарита", балеты "Мечта" и "Альпийская баллада", а сейчас радует зрителей балет "Маленький принц" на музыку Евгения Глебова. "Его музыка звучит в сердцах многих поколений, ее исполняют симфонические оркестры и во многих оперных театрах бывшего Советского Союза. Мы все благодарны композитору за его выдающиеся музыкальные творения, - подчеркнул гендиректор театра. - Мы собираемся и дальше поддерживать творчество Глебова. Думаю, что в репертуаре Большого театра может вновь появиться "Альпийская баллада".

Жена композитора Лариса Глебова, вспоминая жизнь и творческий путь супруга, которому сегодня исполнилось бы 90 лет, отметила, что он был человеком необыкновенного таланта, который относился к своей профессии самым серьезным образом. "Он не только писал музыку, но и старался, чтобы она была исполнена на самом достойном уровне. Евгений Глебов с большим уважением, теплотой и радушием относился и к дирижерам, и к исполнителям. Им он никогда не отказывал в общении и объяснении исполнения своего произведения, поэтому все прижизненные записи творений Глебова - это настоящие образцы".

Евгений Глебов (1929-2000) - белорусский композитор, педагог, народный артист Беларуси (1973) и СССР (1984). Автор балетов "Мечта", "Альпийская баллада", "Избранница", многочисленных опер, симфоний, ораторий, инструментальных пьес и песен, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси (1970).-0-