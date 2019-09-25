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Культура
25 сентября 2019, 08:26

Гродненский областной драмтеатр представит одну из самых своих популярных комедий в обновленном виде

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Камедыя пра Нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чорта, які страціў сэнс існавання" по пьесе Владимира Рудова состоится 27 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном драматическом театре.

В самом театре постановку назвали новым старым спектаклем, ведь комедия ставится в Гродно с 1994 года. Зрителей приглашают на премьеру с новым актерским составом, обновленным оформлением сцены, костюмами.

"Пьеса за эти годы стала визитной карточкой театра. Она любима зрителем, многие были на спектакле не один раз. Однако актеры, игравшие его ранее, моложе не становились. Дело не просто в обновлении актерского состава - зрители увидят новый спектакль", - рассказал режиссер-постановщик спектакля Геннадий Мушперт. Впрочем, режиссер не сомневается, что в зале, как и прежде, будет звучать искренний смех. Он уверен, что обновленную комедию ждет долгая жизнь на сцене. Кстати, постановка может быть представлена и на одном из международных фестивалей.

Сюжет пьесы проверен временем, он прост и узнаваем, как и характеры героев. "Однако пьеса актуальна и сегодня, она про каждого из нас. В образе Селянiна, например, автор сумел очень точно собрать наши чаяния, ожидания, желания", - отметил актер Игорь Уланов. В постановке также заняты Оксана Машинкова, Александр Кологрив и Василий Минич.

Премьерный показ спектакля увидят не только зрители в театре. В качестве эксперимента премьеру покажут в прямом эфире на городском телевидении. В театре уверены, что такой шаг позволит привлечь новых зрителей.-0-

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