Гродненский онлайн-проект "Домашний театр" пополнился новыми постановками

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Культурный онлайн-проект "Домашний театр" пополнился новыми постановками и концертами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Управление культуры несколько недель назад на своем сайте запустило онлайн-проекты, позволяющие дистанционно познакомиться с особенностями региона. Один из них - "Домашний театр" - демонстрировал зрителям видеозаписи постановок и концертов лучших коллективов региона.

"Сейчас доступная зрителям коллекция пополнилась. Из новинок - спектакли областного драматического театра "Время и семья", "Очень простая история" и "Паляванне на пацукоў". Можно просмотреть записи концертов Гродненской капеллы "Моцарт. Реквием" и Гродненской филармонии "Музыки мир волшебный", - отметили в управлении культуры. Это не последнее обновление программы. Среди будущих новинок - записи концертов, приуроченных к знаковым праздникам.

Еще один областной культурный онлайн-проект - "Музей на диване" - позволяет из дома ознакомиться с самыми интересными экспозициями региона, - рассказали в управлении. - Это Старый и Новый замки в Гродно, дом-музей Адама Мицкевича и музей еврейского сопротивления в Новогрудке, Ивьевский музей национальных культур и многие другие".-0-