Громада о кинофестивале "Лістапад": культурная дипломатия выше политических амбиций

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурная дипломатия выше политических амбиций, заявил сегодня журналистам первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада, говоря о XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в ноябре в Минске проходит международный фестиваль "Лістапад". Не стал исключением и этот год: фестиваль пройдет с 20 по 26 ноября. Этот год объявлен в нашей стране Годом народного единства, и слоган кинофорума "Кино - симфония единства" очень с этим созвучен", - сказал Валерий Громада.

На участие в фестивале было подано свыше 300 заявок из 54 стран. Среди них Австралия, Австрия, Бельгия, Армения, Азербайджан, Великобритания, Италия, Бельгия, Египет, Ирак, Катар, Китай, Куба, Латвия, Палестина, Россия, Турция, Украина , Франция, Швейцария, Япония и многие другие.

"Я искренне убежден, что культурная дипломатия намного сильнее других политических амбиций. Желаю всем успеха, удачи и приятного просмотра на нашем фестивале", - добавил Валерий Громада.

Вниманию зрителей на кинофестивале будет представлено пять программ: основной конкурс игрового кино, основной конкурс документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" и обширная внеконкурсная программа.

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 лент. В основном конкурсе документального кино покажут 17 картин, в том числе одну белорусскую. 22 работы будут представлены в программе конкурса молодежного кино "Кино молодых", 14 - в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Откроет фестиваль картина режиссера Филиппа Штельцля "Королевская игра", представленная в основном конкурсе игрового кино.

В течение фестивальной кинонедели зрителей примут пять столичных кинотеатров: "Центральный", "Москва", "Беларусь", "Пионер" и "Дом кино". Запланированы дни кино России, Грузии, Китая, Узбекистана и Индонезии.

Кроме того, конкурсные и внеконкурсные картины "Лістапада" покажут не только в столице, но и в регионах. Показы пройдут как в областных центрах, так и в небольших городах каждой из шести областей.

Организаторами кинофорума выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Исполнительная дирекция - Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-