Громада: творчество Максима Богдановича способствует воспитанию современного поколения белорусов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония возложения цветов к памятнику Максима Богдановича, посвященная 130-летию со дня рождения классика белорусской литературы, прошла сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.
"Максим Богданович - самый молодой и самый романтичный классик белорусской литературы. Его творческий путь составляет около десяти лет, но каждое его произведение проникает в душу человека", - сказал во время торжественной церемонии первый заместитель министра культуры Валерий Громада.
Он отметил большую роль, которую сыграл Максим Богданович в деле возрождения национальной культуры, а также значение его творчества в воспитании современного поколения белорусов. "Сегодняшнее мероприятие является свидетельством бережного отношения государства к своему культурному наследию", - подчеркнул Валерий Громада.
После с приветственным словом выступили деятели культуры, а также заслуженный коллектив Государственной академической хоровой капеллы Г.Ширмы.-0-