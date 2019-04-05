Группа "Аура" готовит концерт для праздника "Купалье" в Александрии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреаты премии "За духовное возрождение" Евгений Олейник и Юлия Быкова готовят концерт для праздника "Купалье" в Александрии, на котором прозвучат песни из альбома "Куточак Беларусі" в исполнении звезд белорусской эстрады. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА лидер группы "Аура", продюсер, композитор Евгений Олейник.

"Я рад, что нам доверили проведение большого концерта. Все наши 27 песен из альбома "Куточак Беларусі" цельные, и программа, которую мы представим, будет достойной. Пока она носит рабочее название "Зроблена ў Беларусі". Мы хотим сделать такое шоу, которое бы удивило и восхитило наших зрителей - белорусов и гостей нашей страны", - сказал Евгений Олейник.

Он отметил, что мировые звезды, выступающие на больших площадках Беларуси, всегда поют вживую. "Поэтому и мы хотим сделать программу, исполненную живьем. Для этого задействуем 30-40 музыкантов, которые будут аккомпанировать всем артистам. Кстати, в нашем шоу примут участие Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Виктория Алешко, группа "Дрозды", Искуи Абалян, молодые артисты. Мы постараемся сделать концерт цельным, очень динамичным и душевным", - подчеркнул композитор.

По его словам, режиссер-постановщик проекта - Агата Моцко, хореограф - Ольга Шамрова, дизайнер сцены - Юрий Борисевич, дизайн контента создает Дмитрий Симаго. "Будет работать большая команда, которая приложит максимум усилий для того, чтобы люди поверили в белорусскую эстраду. Для всех нас это экзамен, который мы надеемся выдержать на отлично", - сказал он.

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") планируется провести 6-7 июля. Его главная тема - трехлетие малой родины и II Европейские игры. Традиционно основными мероприятиями праздника станут церемония открытия, концерты на малой и главной сценах, торговля на импровизированных ярмарочных улицах, ночная дискотека, чествование передовиков агропромышленного комплекса.-0-