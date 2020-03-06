Грузинский джазовый секстет The Quintessence выступит с концертами в Минске и Витебске

Вокальный секстет The Quintessence — уникальный пример микса этнической музыки и современного джаза. The Quintessence — желанные гости во многих странах, среди которых Австрия, Венгрия, Германия, Чехия, Латвия, США и другие.

Белорусская публика уже успела познакомиться с артистами благодаря совместным концертам с легендой Грузии Нани Брегвадзе и неподражаемой Нино Катамадзе, а также разножанровым сольным выступлениям. По словам критиков и зрителей, коллектив в своем творчестве обращается к публике на уровне чувств и эмоций, используя свой музыкальный бэкграунд, чтобы максимально затронуть душевные струны людей.

В рамках тура-2020 The Quintessence готовят новую джазовую программу в сопровождении инструментального банда и побывают с концертами в Минске и Витебске. Уже 18 марта вокальный секстет выступит в культурном хабе "ОК16" в Минске, а следующим вечером молодые грузинские голоса, покорившие мир, споют в Витебской областной филармонии.

Идея создания джазового ансамбля, способного исполнять чрезвычайно сложные вокальные аранжировки с легкостью и профессионализмом, принадлежит американо-грузинскому продюсеру Буке Картозиа. Процесс кастинга был долгим и трудным, в результате в коллектив вошли шестеро, безусловно, одаренных молодых музыкантов. Группа стала популярной в мгновение ока. От выступлений на грузинских фестивалях — к европейским гастролям и Карнеги-холлу в Нью-Йорке: The Quintessence прошли этот путь за несколько лет.

Поклонники The Quintessence ценят секстет за феноменальную музыкальность, виртуозное исполнение и ту истинно грузинскую мелодику, которую они несут в своем творчестве. Артисты используют старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают потрясающее звучание на крупных сценах и международных фестивалях. Национальный фольклор они вывели на мировой уровень. Каждый аспект творчества The Quintessence называют необыкновенным: голоса, интонация, баланс, сложность, интерпретация. Не зря грузинское акапельное пение по праву признано одним из шедевров мирового искусства. Тот самый пресловутый эффект "льющегося ручья" создается отработанной до мелочей слаженностью участников секстета.

В программе Большого весеннего Jazz-концерта — авторские и грузинские традиционные композиции, джазовые стандарты а капелла и совместно с инструментальным бандом.

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