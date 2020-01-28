Гулегина: считаю Беларусь своим родным домом

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперная певица Мария Гулегина призналась журналистам, что считает Беларусь своим родным домом, передает корреспондент БЕЛТА.

1 февраля на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси состоится сольный концерт Марии Гулегиной. Именно здесь началась ее профессиональная карьера. "Я родилась в Одессе, но Беларусь для меня - родной дом. Это моя стартовая площадка, взлетная полоса, - сказала певица. - Я хочу сюда возвращаться, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, накопленное за это время".

По словам певицы, белорусская столица встретила ее достаточно тепло. "Минск - красивый европейский город. Здесь идеальный порядок. У меня много любимых мест. Мы с моей дочерью вчера с большим удовольствием вновь ощутили любимый запах Нарочанского хлеба. Кстати, у меня по материнской линии есть белорусские корни. Так, что здесь я дома", - отметила певица.

У оперной дивы достаточно плотный график. Дома (в Люксембурге) между гастролями ей удается бывать не более одного-двух дней. Мир ее увлечений - семья и музыка. "Я всегда пою только то, что легло на душу. Я постоянно думаю о том, как и что могла бы спеть. Мысли о работе всегда в моей голове", - призналась она.

Свою старшую дочь она родила очень рано - в 19 лет. В 23 года стала выступать на сцене Большого театра Беларуси. Вместо колыбельных дочери, а затем сыну Мария Гулегина исполняла арии из опер. А еще она прекрасная грибница. "Иногда мне удается собрать до 60-80 кг грибов. И это только боровики", - рассказала певица.

В сольном концерте на сцене Большого театра Беларуси Мария Гулегина представит программу из оперных арий итальянских композиторов. В первом отделении прозвучит только музыка Джузеппе Верди, во втором - певица исполнит арии из опер Джакомо Пуччини и композиторов-веристов. За дирижерским пультом в этот вечер будет итальянский дирижер Альберто Веронези. "Я уже много лет сотрудничаю с Марией. С ней замечательно работается. Она прекрасно чувствует всю глубину текста оперы", - сказал дирижер.

К слову, оперная дива владеет многими языками. В их числе - английский, немецкий, итальянский, сейчас она осваивает французский.

В репертуаре певицы - главные партии в операх "Аида", "Манон Леско", "Норма", "Федора", "Турандот", "Адриенна Лекуврер", партии Абигайль в "Набукко", Леди Макбет в "Макбете", Виолетты в "Травиате", Леоноры в "Трубадуре" и "Силе судьбы", Эльвиры в "Эрнани", Елизаветы в "Дон Карлосе" и многие другие. Ее партнерами по сцене были Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Лео Нуччи, Ренато Брузон, Хосе Кура и Сэмюэль Рейми. Она участвовала в постановках под руководством маэстро Риккардо Мути и Джанандреа Гаваццени, Джеймса Ливайна и Клаудио Аббадо, Валерия Гергиева и Фабио Луизи.

Мария Гулегина - лауреат многочисленных премий и наград, включая премию за дебют на сцене Арена ди Верона, премию им. В. Беллини, премию города Милан "За развитие оперного искусства в мире". Певица также удостоена золотой медали Марии Дзамбони и золотой медали фестиваля в Осаке. Мария Гулегина является почетным членом Международного паралимпийского комитета и послом доброй воли ЮНИСЕФ.-0-