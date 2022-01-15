Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 15 января 2022
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:38 Сенатор о проекте Конституции: отчетливо видна забота государства о гражданах Общество
13:19 Студент из Узбекистана разбился в автоаварии в Белыничском районе Происшествия
13:12 В Минске на перекрестке Независимости - Сурганова временно не будут работать светофоры Регионы
13:09 В России за сутки выявлено более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
13:04 Металлурги подключились к обсуждению проекта Конституции Общество
12:52 В Минске 12-летняя девочка доставлена в реанимацию после вспыхнувшего в квартире пожара Происшествия
12:44 "Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане Общество
12:37 Выступление Лукашенко на встрече миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана Президент
12:37 Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки Культура
12:30 Карпов: вакцинация против COVID-19 хорошо себя зарекомендовала при дельта-штамме Общество
12:22 В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека Происшествия
12:18 Ввод дома, работа ЖКХ: 35 звонков поступило Кухареву на прямую линию Регионы
12:06 Энергетики Гродненской области помогут могилевским коллегам восстановить электроснабжение Регионы
12:00 Главный инфекционист Минздрава сомневается, что омикрон-штамм станет природной вакциной Общество
11:52 Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане Президент
11:49 В Беларуси ветер ослабнет 16 января, на дорогах сохранится гололедица Общество
11:38 ГАИ призывает к внимательности и осторожности в сложных погодных условиях Общество
11:34 Кухарев: до конца дня основные последствия урагана в Минске будут устранены Регионы
11:27 Старовойтова: общество пришло к пониманию необходимости сохранить ценность суверенитета Общество
11:23 На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент Регионы
11:19 Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане Президент
11:17 Лукашенко: операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч по периметру наших границ Президент
11:16 Лукашенко заявил о появлении эффективного механизма борьбы с цветными революциями Президент
11:14 Белорусский легкоатлет Иван Тихон завершил активную спортивную карьеру Спорт
11:11 Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства Президент
11:03 Лукашенко прибыл на военный аэродром Мачулищи на встречу с белорусскими миротворцами Президент
10:48 В Казахстане создан общественный социальный фонд помощи населению В мире
10:44 Хренин: белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане Общество
10:31 Электроснабжение восстановили еще в 186 населенных пунктах Могилевской области Регионы
10:18 Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти Общество
Все новости
Все новости
Культура
15 января 2022, 12:37

Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Посторонним вход запрещен, или Зачем в Минске закрывают подвалы и чердаки
РЕПОРТАЖ: Байкеры и "Коники" с тюнингом: как в Давид-Городке отметили колядный вечер

Рука должна быть твердой, удар сильным и выверенным, стамеску необходимо держать ровнее - такие советы дает начинающим народный мастер Наталья Климко. Именно так создают традиционные белорусские украшения из бумаги - вытинанки. В Новогрудке для этого используют свою уникальную технологию, поэтому местная вытинанка называется выбиванкой.

Наталья Климко, руководитель клуба мастеров народного творчества "Каляровая альтанка" Новогрудского районного центра ремесел, в этом году отмечена спецпремией Президента деятелям культуры и искусства. Народный мастер дала урок ремесла и корреспондентам БЕЛТА.

История украшений из бумаги насчитывает не одну тысячу лет. Начало искусству положили в Китае, свои примеры есть и в других странах. Но именно в Беларуси вытинанка стала одним из символов традиционной культуры.

"Хозяйки к праздникам всегда старались украсить дом. Правда, не у всех была возможность приобрести что-то дорогое. Поэтому в домах к Рождеству и Пасхе появлялись ажурные салфетки, занавески, украшения на окна из бумаги. Кто-то вырезал из бумаги самостоятельно, кто-то пользовался услугами мастеров. К сожалению, из-за недолговечности материала до нашего времени образцы практически не дошли", - рассказывает Наталья Климко.

В зависимости от региона Беларуси вытинанки имели свои особенности. Известны сразу несколько школ. Чаще всего украшения создавали при помощи ножниц: наносили узор, несколько раз складывали бумагу и вырезали.

Новогрудок в этом плане уникальный регион. Здесь узоры на бумаге не вырезались, а выбивались. Отсюда и название - новогрудская вытинанка-выбиванка. К слову, технология в 2014 году получила статус историко-культурной ценности как элемент нематериального культурного наследия.

"А ведь всего этого могло и не быть. Возродила технологию энтузиаст Нина Шурак. Еще в советское время добилась создания краеведческого музея в Новогрудке, при сборе материалов в экспозицию она вспомнила, как мама еще в довоенное время украшала дом, выбивала и вырезала узоры из бумаги", - рассказывает Наталья Климко, которая и обучилась уникальной технологии у Нины Шурак.

Главная особенность новогрудской вытинанки-выбиванки - узор в виде сетки. На фоне сетки различные узоры: птицы, цветы, сюжеты на религиозную тему. Основа - бумага. В довоенное время для этого на рынках покупали оберточную бумагу, а сейчас используют более плотный ватман.

Сначала бумагу несколько раз складывают, затем наносят сетку и эскиз будущей композиции. "Очень важно верно представлять, что хочешь получить, держать образ в голове. Права на ошибку, когда начнешь выбивать узор, просто не останется", - говорит народный мастер.

На изготовление одной вытинанки-выбиванки уходит несколько дней. Нанести эскиз - лишь одна из сложностей. Дальше каждый элемент, каждая линия выбиваются при помощи стамески и молотка.

"Сейчас есть возможность приобрести нужную плоскую отвертку, сделать на заказ стамеску необходимой формы, например для создания круглых отверстий. Наши же прабабушки и бабушки вынуждены были проявлять смекалку. В качестве стамесок использовали и расплющенный гвоздь, и даже гильзу от патрона", - показывает процесс создания очередной вытинанки-выбиванки Наталья Климко.

Удар должен быть сильным и точным, стамеску надо держать ровно и уверенно, учит мастер. Одно неверное движение может испортить всю работу. В качестве подложки под бумагой - дубовая доска. Наталья Климко говорит, что она была в несколько раз толще, но за годы работы доску уже много раз шлифовали.

"Работа кропотливая, требует усидчивости, хорошего глазомера. А самое главное, ни в коем случае нельзя садиться за выбиванку в плохом настроении. Можно отбить все пальцы", - улыбается мастерица.

Правда, по ее словам, именно работа настраивает ее на спокойный лад, умиротворяет. Время летит незаметно. К слову, порой Наталья Климко за работой поет народные песни - погружение в традиционную культуру полное.

Поучаствовали в создании выбиванки и мы. С первого раза сложно понять, как правильно держать молоток и ставить стамеску, тяжело рассчитать и силу удара. Но Наталья Климко терпеливо объясняет, что и как делать. Занимается она и с детьми, делится мастерством с коллегами по центру ремесел.

"Вижу, что детям это интересно. В работе с бумагой, в создании вытинанок и выбиванок всегда можно проявить себя, найти какое-то новое и необычное решение", - подчеркивает мастер.

Например, одна из ее учениц Елена Шульга наряду с сохранением традиций привносит и современные технологии. Среди ее работ - выбиванки в стиле 3D.

Еще одна новинка - головные уборы с элементами выбиванки от учащихся местного лицея. А к Пасхе мастера создали ажурные украшения в виде яиц.

Наталья Климко считает, что вытинанка-выбиванка может стать одним из культурных символов Беларуси. Использовать ее можно и в дизайне одежде, и в интерьерах. Мечта мастера - тематическое детское кафе-мороженое. Готов даже макет: на столах - салфетки-выбиванки, на окнах - занавески, которые называют фиранками, элементы вытинанки будут и в одежде официантов. К слову, сам вафельный рожок для мороженого напоминает сетку-основу для выбиванки. Дело, видимо, только за инвестором. Кафе могло бы стать еще одним привлекательным для туристов объектом, показывающим уникальность Новогрудского края.

Народный мастер признается, что была тронута высокой оценкой своего труда. "Считаю, эта награда очередное подтверждение, что в стране большое внимание уделяется именно сохранению и возрождению народных традиций и культуры. У нас много уникальных традиций, ремесел, поводов для гордости, и очень важно сохранить и передать все это следующим поколениям. Без этого не будет и будущего", - резюмирует Наталья Климко.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
искусство Новогрудок репортаж
Новости рубрики Культура
РЕПОРТАЖ: Как колядные "цари" превратили Щедрый вечер в Семежево во всенародные гулянья
Фото из архива Стартовала продажа сертификатов на "Славянский базар"
Фото из архива Гимназия-колледж искусств в Могилеве организует благотворительный концерт
ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре
Фото из архива "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 18 июля
Фото из архива Музыка от эпохи барокко до наших дней: Витебская филармония запускает проект Ad libitum
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства
Хренин: белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане
Из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов
Главный инфекционист Минздрава сомневается, что омикрон-штамм станет природной вакциной
Топ-новости
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане
Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане
"Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане
Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент
Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем
Металлурги подключились к обсуждению проекта Конституции
Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке
Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки
Жук: оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада
Офисы цифровизации и условия для IT-проектов: что предлагается в проекте нового указа
"Белэнерго": над восстановлением электроснабжения работают 340 человек и 70 единиц техники
Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.