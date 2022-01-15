Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки

Рука должна быть твердой, удар сильным и выверенным, стамеску необходимо держать ровнее - такие советы дает начинающим народный мастер Наталья Климко. Именно так создают традиционные белорусские украшения из бумаги - вытинанки. В Новогрудке для этого используют свою уникальную технологию, поэтому местная вытинанка называется выбиванкой.

Наталья Климко, руководитель клуба мастеров народного творчества "Каляровая альтанка" Новогрудского районного центра ремесел, в этом году отмечена спецпремией Президента деятелям культуры и искусства. Народный мастер дала урок ремесла и корреспондентам БЕЛТА.

История украшений из бумаги насчитывает не одну тысячу лет. Начало искусству положили в Китае, свои примеры есть и в других странах. Но именно в Беларуси вытинанка стала одним из символов традиционной культуры.

"Хозяйки к праздникам всегда старались украсить дом. Правда, не у всех была возможность приобрести что-то дорогое. Поэтому в домах к Рождеству и Пасхе появлялись ажурные салфетки, занавески, украшения на окна из бумаги. Кто-то вырезал из бумаги самостоятельно, кто-то пользовался услугами мастеров. К сожалению, из-за недолговечности материала до нашего времени образцы практически не дошли", - рассказывает Наталья Климко.

В зависимости от региона Беларуси вытинанки имели свои особенности. Известны сразу несколько школ. Чаще всего украшения создавали при помощи ножниц: наносили узор, несколько раз складывали бумагу и вырезали.

Новогрудок в этом плане уникальный регион. Здесь узоры на бумаге не вырезались, а выбивались. Отсюда и название - новогрудская вытинанка-выбиванка. К слову, технология в 2014 году получила статус историко-культурной ценности как элемент нематериального культурного наследия.

"А ведь всего этого могло и не быть. Возродила технологию энтузиаст Нина Шурак. Еще в советское время добилась создания краеведческого музея в Новогрудке, при сборе материалов в экспозицию она вспомнила, как мама еще в довоенное время украшала дом, выбивала и вырезала узоры из бумаги", - рассказывает Наталья Климко, которая и обучилась уникальной технологии у Нины Шурак.

Главная особенность новогрудской вытинанки-выбиванки - узор в виде сетки. На фоне сетки различные узоры: птицы, цветы, сюжеты на религиозную тему. Основа - бумага. В довоенное время для этого на рынках покупали оберточную бумагу, а сейчас используют более плотный ватман.

Сначала бумагу несколько раз складывают, затем наносят сетку и эскиз будущей композиции. "Очень важно верно представлять, что хочешь получить, держать образ в голове. Права на ошибку, когда начнешь выбивать узор, просто не останется", - говорит народный мастер.

На изготовление одной вытинанки-выбиванки уходит несколько дней. Нанести эскиз - лишь одна из сложностей. Дальше каждый элемент, каждая линия выбиваются при помощи стамески и молотка.

"Сейчас есть возможность приобрести нужную плоскую отвертку, сделать на заказ стамеску необходимой формы, например для создания круглых отверстий. Наши же прабабушки и бабушки вынуждены были проявлять смекалку. В качестве стамесок использовали и расплющенный гвоздь, и даже гильзу от патрона", - показывает процесс создания очередной вытинанки-выбиванки Наталья Климко.

Удар должен быть сильным и точным, стамеску надо держать ровно и уверенно, учит мастер. Одно неверное движение может испортить всю работу. В качестве подложки под бумагой - дубовая доска. Наталья Климко говорит, что она была в несколько раз толще, но за годы работы доску уже много раз шлифовали.

"Работа кропотливая, требует усидчивости, хорошего глазомера. А самое главное, ни в коем случае нельзя садиться за выбиванку в плохом настроении. Можно отбить все пальцы", - улыбается мастерица.

Правда, по ее словам, именно работа настраивает ее на спокойный лад, умиротворяет. Время летит незаметно. К слову, порой Наталья Климко за работой поет народные песни - погружение в традиционную культуру полное.

Поучаствовали в создании выбиванки и мы. С первого раза сложно понять, как правильно держать молоток и ставить стамеску, тяжело рассчитать и силу удара. Но Наталья Климко терпеливо объясняет, что и как делать. Занимается она и с детьми, делится мастерством с коллегами по центру ремесел.

"Вижу, что детям это интересно. В работе с бумагой, в создании вытинанок и выбиванок всегда можно проявить себя, найти какое-то новое и необычное решение", - подчеркивает мастер.

Например, одна из ее учениц Елена Шульга наряду с сохранением традиций привносит и современные технологии. Среди ее работ - выбиванки в стиле 3D.

Еще одна новинка - головные уборы с элементами выбиванки от учащихся местного лицея. А к Пасхе мастера создали ажурные украшения в виде яиц.

Наталья Климко считает, что вытинанка-выбиванка может стать одним из культурных символов Беларуси. Использовать ее можно и в дизайне одежде, и в интерьерах. Мечта мастера - тематическое детское кафе-мороженое. Готов даже макет: на столах - салфетки-выбиванки, на окнах - занавески, которые называют фиранками, элементы вытинанки будут и в одежде официантов. К слову, сам вафельный рожок для мороженого напоминает сетку-основу для выбиванки. Дело, видимо, только за инвестором. Кафе могло бы стать еще одним привлекательным для туристов объектом, показывающим уникальность Новогрудского края.

Народный мастер признается, что была тронута высокой оценкой своего труда. "Считаю, эта награда очередное подтверждение, что в стране большое внимание уделяется именно сохранению и возрождению народных традиций и культуры. У нас много уникальных традиций, ремесел, поводов для гордости, и очень важно сохранить и передать все это следующим поколениям. Без этого не будет и будущего", - резюмирует Наталья Климко.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-