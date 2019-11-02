Хайнеманн: детское кино должно быть ориентировано на всю семью

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детское кино должно быть ориентировано на всю семью, заявил сегодня журналистам член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" немецкий писатель, режиссер театра и кино Томас Хайнеманн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Детские фильмы должны быть ориентированы на всю семью. Все то, что снимается для детей старше шести лет, должно быть предназначено для совместного семейного просмотра", - сказал Томас Хайнеманн.

По его словам, детское кино должно быть таким же, как и фильмы для взрослых. "Главное, чтобы после показа зритель выходил немного другим, чтобы фильм что-то менял в нем", - отметил член жюри. Томас Хайнеманн также добавил, что при оценке конкурсных работ он будет стараться быть объективным, определяя наиболее сильные картины.

Старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" дан сегодня в минском кинотеатре "Пионер". Лентой открытия стала немецкая картина Кати Бенрат "Рокка меняет мир".

Фильм "Рокка меняет мир" откроет "Лістападзік-2019" "Трогательная история оптимистичной девочки, которая всеми силами пытается доказать, что даже ребенок способен изменить мир, уже была признана лучшей картиной для детей на кинофестивалях в Германии, Италии и Чехии", - рассказали в пресс-центре фестиваля.

Всего в программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представлено 8 картин. В их числе "Булбул может петь" (Рима Дас, Индия), "Колония" (Женевьева Дюлюд-Де Селль, Канада), "Малыш Санджи" (Чжан Годун, Китай), "Мое невероятное лето с Тесс" (Стивен Ваутерлод, Нидерладны, Германия), "Неуравновешенная" (Мартин Лунд, Норвегия), "Чускит" (Прийя Рамасуббан, Индия) и "Альфонс Циттербаке - отсчет пошел" (Марк Шлихтер, Германия, фильм вне конкурса). Показы пройдут по 5 ноября в кинотеатре "Пионер".-0-