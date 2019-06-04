Хедлайнером "Большой бард-рыбалки" станет популярный российский бард и сатирик Тимур Шаов

4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 70 авторов исполнителей, артистов и музыкантов из восьми стран будут задействованы в концертной программе Х Международного музыкального фестиваля "Большая бард-рыбалка", который пройдет 26-28 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете.

В числе хедлайнеров популярный российский бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. Он уже давно не был в Беларуси с концертами, поэтому приезд для многих любителей этого автора, которого еще называют поющим Жванецким, будет настоящим подарком. По словам самого барда, он видит то, что и мы все, но он это еще и описывает всегда ярко, выразительно, с юмором. "Я пересмешник, а мои песенки - полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все делать легко, не заморачиваясь" - говорит Тимур Шаов. И он совершенно искренне считает, что счастлив, так как занимается тем, что нравится ему самому и востребовано другими.

Еще одним хедлайнером музыкального праздника станет российский музыкант, поэт, автор-исполнитель, художник, а также лидер и автор песен группы "Башаков Бэнд" Михаил Башаков. Он попробовал и, разумеется, преуспел во множестве разнообразных профессий: от грузчика до кинооператора. От кинооператорского прошлого Михаила остались несколько короткометражных фильмов, клип "Духов" на песню "Интеллигент", сценарий к клипу Павла Кашина "Подсолнух", сценарий и раскадровки к собственному клипу "Игра", снятому Борисом Деденевым в 1997 году. Большой резонанс произвел появившийся на дебютном альбоме группы "Конец фильма" совместный хит Башакова и лидера этого ансамбля Евгения Феклистова - "Элис" на музыку Smokie, исполненный ими дуэтом.

"Палитра юбилейного форума очень яркая, насыщенная и разноплановая, - отметила арт-директор проекта, известная белорусская поэтесса и автор исполнитель Ольга Залесская. - На концертных площадках будет звучать как авторская песня, так и шансон, фольк-рок, городской романс и джаз. В миротворческом проекте "Соседи" будут участвовать гости и музыканты из восьми стран, в их числе и впервые на бард-рыбалке выступит испанская исполнительница русских песен и городского романса Маричель Родес. А в новом фестивальном проекте "Одесский дворик" будет много юморных песен, анекдотов, приколов, также представят традиционную одесскую кухню. Кстати, его хедлайнерами станут популярный телеведущий и знаток Борис Бурда и автор музыки, замечательный исполнитель Марат Фахртдинов."

Мероприятие стартовало в 2010 году и стало визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии. Среди именитых гостей - Татьяна и Сергей Никитины, Александр Дольский, Юлий Ким, Алексей Иващенко, Юрий Ряшенцев.

Организаторами фестиваля выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, Общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области и творческое объединение "Своя среда" (Минск).

Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, СБ "Беларусь сегодня", Альфа Радио, телеканал СТВ и телерадиокомпания "Могилев".-0-