Хиты о любви и завораживающий балет: Театр эстрады проведет "Греческий девичник"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады проведет 10 февраля шоу-программу "Греческий девичник", сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.
Сюжетная линия программы основана на одной из любимых дамских историй - "Дневнике Бриджит Джонс".
"Зрителей ждут манящие песни и известные хиты о любви, завораживающий балет, неожиданные гости и звезды эстрады,- рассказали в концертном отделе театра. - На "Девичнике" будет возможность поговорить о сокровенном, послушать, как другие справляются с жизненными перипетиями, делятся тайнами и радостями под прекрасные музыкальные композиции и танцы".
В театре добавили, что их афиша до конца сезона будет наполнена множеством праздничных и полюбившихся зрителям программ для взрослых и детей. В частности, в феврале специальные программы подготовлены ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества.-0-
Фото театра эстрады