"Ход конем" гомельского художника Алексея Новожилова демонстрируют в столичной галерее

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка графики гомельского художника Алексея Новожилова "Ход конем" открылась сегодня в галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Алексей Новожилов не в первый раз выставляется на данной площадке. В 2019 году его графические листы разместили в отдельном зале во время выставки четырех гомельских художников "Четыре комнаты". "В экспозицию вошли около 25 работ, часть из которых выполнена черными линерами. В других автор использовал их же, но с введением цвета акварелью. Некоторые произведения, полюбившиеся тогда минскому зрителю, вошли и в новую экспозицию, однако работы "цветного" цикла художника выставлены в художественной галерее впервые", - рассказали организаторы.

Творчество Алексея Новожилова - это мир безграничной фантазии, в котором живут сказочные персонажи, герои фэнтези, древние языческие боги. С удивительной детализацией и обилием подробностей художник воплощает как свою трактовку всем известных сюжетов ("Кот в сапогах"), так и совершенно новые, рожденные в его воображении причудливые сказки ("У каждого своя история"). "Графика Алексея Новожилова создана для того, чтобы ее рассматривали долго и вдумчиво, каждый раз замечая новые детали и оттенки смысла", - отметили в художественной галерее.

Выставка продлится по 12 сентября.

Алексей Новожилов родился в 1965 году, посещал Гомельскую детскую художественную школу. Служил в Афганистане, после чего работал строителем и при этом все время рисовал.-0-