HomoCosmos открывает новый театральный сезон бесплатным показом спектакля

1 сентября 2019 года любой желающий может свободно попасть на показ спектакля "Камера, которую дала мне мать" Независимой театральной компании HomoCosmos. Открытие нового сезона пройдет в необычном для постоянных зрителей театра месте: команда HomoCosmos стала участником фестиваля IBB JubiläumsFest, посвященного 25-летию Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау (IBB Минск). Об этом БЕЛТА сообщили организаторы показа.

В честь своего юбилея на один день IBB Минск передаст свое здание командам, продвигающим общественно значимые инициативы. В их числе HomoCosmos, который в своих постановках затрагивает важные социальные темы и рассказывает о человеке и для человека без табу.

Моноспектакль «Камера, которую дала мне мать» создан по мотивам одноименного романа американского прозаика Сюзанны Кейсен и рассказывает драматичную, но с немалой долей юмора, историю девушки с необычным недугом. Постановка представляет собой сложный процесс всестороннего исследования, вытекающий из эмоций актрисы и режиссера, без лжи и обмана. Голая сцена, абсолютный минимализм. Актриса – зритель – тонко и точно подобранная музыка. Особенность постановки – очень тесный контакт актрисы и зрителей. Откровенно об откровенном, каждый показ, по сути, – это социологический эксперимент и дискуссия на тему. В главной роли – Анастасия Боброва. Спектакль предназначен для зрителей, достигших восемнадцатилетнего возраста и выше.

Начало спектакля в 17:00 1 сентября 2019 года по адресу IBB: Минск, проспект Газеты «Правда», 11. Вход свободный по предварительной регистрации: https://bit.ly/31NdweI . Количество мест ограничено. Зрители спектакля могут посетить и другие локации фестиваля, с программой которого можно познакомиться здесь: https://www.facebook.com/events/2223300984647984/ , #homocosmos,#25ibbminsk, #ibbminsk, #IBBJubiläumsFest

Информационный партнер JubiläumsFest – Белорусское телеграфное агентство