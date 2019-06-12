Хороводы, песни и гадания ждут гостей на празднике "Зялёныя святкі" в Чаусском районе

12 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. VII Межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" пройдет 16 июня на криницах Байково Чаусского района, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Откроет мероприятие одноименная программа, которую представит Дужевский сельский Дом народного творчества. После начнется конкурс региональных хороводов и игровых моментов обряда "Кумленне". По итогам выступлений жюри определит победителей. Лучших наградят дипломами и ценными подарками. Предусмотрены награды в специальных номинациях "Сохранение и развитие традиций местного направления", "Преемники традиций", "Традиционное региональное угощение".

На празднике будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей мероприятия также пригласят угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и детских площадках. Одним из центральных событий станет освящение родников, после чего каждый сможет набрать криничной воды и окунуться в купель для очищения тела и души. Финалом праздника станет концерт лучших коллективов района.

Праздник "Зялёныя святкі" основан на национальных традициях. В конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главным атрибутом праздника являются березовые веточки (символ жизни) и первые цветы.

"Зялёныя святкі" проводятся ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.

Организаторы праздника - Чаусский райисполком и Централизованная клубная система Чаусского района.-0-