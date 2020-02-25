Хоррор-спектакль "Вий" репетируют в Полесском драмтеатре

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр готовит премьеру спектакля по повести Николая Гоголя "Вий", сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер-постановщик Павел Маринич.

В театре это уже не первая попытка показать "Вия". Пинчане и гости города наконец смогут увидеть на сцене постановку известной мифической истории. За основу спектакля взяты повесть Николая Гоголя "Вий" и пьеса драматурга Нины Садур "Панночка". Жанр постановки режиссер Павел Маринин обозначил как хоррор, но не обойдется в нем без доли юмора. Премьерный показ будет приурочен к Всемирному дню театра - на 29 марта.

"В кинематографе такой жанр популярен. Чтобы привлечь молодежь в театр, решили сделать спектакль ужасов. В первую очередь его целевая аудитория - зрители от 16 до 30 лет. Репетиции начали еще в прошлом ноябре. Весной у публики будет возможность оценить нашу работу", - сказал Павел Маринич. Работая над "Вием", он познакомился с подобными постановками в Киеве и Одессе.

Спектакль наполнен украинским колоритом, декорации сделаны в темных и мрачных тонах. Гармонично подобрано музыкальное сопровождение. "В спектакле покажем две стороны жизни - темную и светлую. Поэтому помимо страха хочется вызвать у зрителей чувства сопереживая к персонажу, чтобы они задумались о правильности поступков, ценности человеческой жизни", - отметил режиссер.

Помимо "Вия" в репертуаре Полесского драмтеатра есть мистические легенда "Черная панна Несвижа", комедия "Трое на качелях", трагедия "Пусть остановится война".-0-