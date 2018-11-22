Хосе Каррерас: мое жизненное кредо - свобода

Всемирно известный оперный тенор Хосе Каррерас 25 ноября выступит в Минске с сольным концертом. На сцене Дворца Республики певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Накануне выступления Хосе Каррераса в Минске у корреспондента БЕЛТА появилась уникальная возможность побеседовать с маэстро по телефону.
- Сеньор Каррерас, что вы предпочитаете в своем творчестве: сольные концерты или участие в больших оперных постановках?
- Я думаю, это два разных способа раскрыться перед аудиторией, но, если честно, люблю оба.
- Ваша программа меняется в зависимости от аудитории или страны, в которой вы выступаете?
- Нет. Я принципиально стараюсь исполнять один и тот же репертуар в разных странах по всему миру.
Справка БЕЛТА: Репертуар Хосе Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются "Андре Шенье", "Богема", "Тоска", "Вертер", "Дон Карло", "Кармен" и "Бал-маскарад". Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами мира, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Риккардо Мути, Лорин Маазель, Леонардо Бернштейна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.
- Когда и как вы определили свой репертуар?
- Конечно же, как любой певец, я мечтал бы исполнить за свою жизнь весь репертуар, предназначенный для тенора. Но это невозможно так же, как объять необъятное. Поэтому я остановился на тех типах ролей и на той музыке, которая, по моему мнению, подходят мне лучше всего.
Справка БЕЛТА: Музыкальные способности у Хосе Каррераса проявились уже с раннего детства. Впервые он выступил на публике в возрасте восьми лет, исполняя на испанской государственной радиостанции песенку герцога La Donna e Mobile из "Риголетто". На оперной сцене дебютировал в 1957 году в возрасте 11 лет. В знаменитом барселонском театре Gran Teatro del Liceo он выступил как сопрано, исполнив детскую партию в опере Мануэля де Фальи "Балаганчик мастера Педро", а также в роли второго плана во втором акте "Богемы".
- Часть вашего репертуара состоит из песен героев-любовников и коварных соблазнителей. Это как-то влияет на вашу личность или, наоборот, ваша личность влияет на ваш репертуар?
- Это скорее моя личность, правильная или неправильная, влияет на выбор персонажей, чьи арии я исполняю.
- На своих концертах вы исполняете сильные в эмоциональном плане произведения, которые зачастую заставляют публику плакать. А для вас лично какая песня является самой запоминающейся по эмоциональному накалу?
- Трудный вопрос. Наверное, ария Хозе в заключительной сцене "Кармен" Бизе.
- Вы часто участвуете в качестве члена жюри на конкурсах для молодых оперных певцов, в том числе и в новом международном конкурсе для теноров, организованном Еленой Образцовой. Как вы думаете, в наши дни, по сравнению с началом вашей карьеры, молодому певцу сложнее или проще добиться успеха на международном уровне?
- Успех не зависит от времени. Добиться его всегда было сложно. К сожалению, он не всегда зависит только от таланта исполнителя, есть еще и такие факторы, как поддержка учителей и меценатов, харизматичность личности певца, да и просто элементарная удача...
Справка БЕЛТА: Сам Хосе Каррерас считает, что в жизни ему помог счастливый случай. В 1970 году молодой певец исполнил небольшую роль Флавио из оперы "Норма" в театре Liceo, которая оказалась судьбоносной. Талант молодого тенора заметила знаменитая Монсеррат Кабалье и пригласила его на роль Дженнаро в опере Доницетти "Лукреция Борджиа", где она исполняла главную партию. С этой роли и началось восхождение Каррераса к вершине оперного Олимпа.
- Сеньор Каррерас, вы на оперной сцене уже более 40 лет. Изменилось ли восприятие оперной музыки нашими современниками?
- В принципе, нет. У большинства современной аудитории по-прежнему присутствует тяга к замечательным музыкальным шедеврам, которые я имею честь исполнять.
- Вы выступали в Беларуси около восьми лет назад. Что вас тогда больше всего впечатлило у нас в стране?
- Люди. Их доброта и теплота в общении. А еще их искренняя благодарность за возможность услышать прекрасную оперную музыку.
- Давайте закончим интервью в формате "вопрос-ответ". Ваши любимые композиторы?
- Верди, Пуччини, Бизе, Рахманинов и Брамс.
- Какую песню вы назвали своей визитной карточкой?
- "Core 'Ngrato" Лу Кардильо.
- Голос - это дар, данный Богом, или результат постоянной работы?
- И то, и другое.
- Можно ли петь без технической подготовки?
- Ни за что. Техника - это основа основ.
- Можно ли сказать, что опера сегодня переживает период упадка?
- Нет, но мы должны давать дорогу молодому поколению, чтобы сохранить оперу на века.
- Как вы написал свою книгу "Пение от души"?
- Моей душой.
- Дружба - это ...
- Надежность.
- Любовь - это...
- Самое лучшее, что есть на свете, основа жизни.
- Ваше жизненное кредо?
- Свобода.
- Назовите театры, работа в которых вас вдохновляет.
- La Scala, Vienna Staatsoper, Metropolitan Opera, Covent Garden и, конечно же, тот, в котором я родился как певец, Gran Teatre del Liceu.
- Назовите своего любимого писателя.
- Габриэль Гарсиа Маркес.
- Ваш любимый город?
- Барселона.
- Большое спасибо, сеньор Каррерас, за интереснейшую беседу.
- Пожалуйста. Жду вас на своем концерте.
Александр КАРАБЛИКОВ,
БЕЛТА.-0-
Благодарим концертное агентство Berin Iglesias Art за содействие в подготовке материала.
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