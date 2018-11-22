Хосе Каррерас: мое жизненное кредо - свобода

Всемирно известный оперный тенор Хосе Каррерас 25 ноября выступит в Минске с сольным концертом. На сцене Дворца Республики певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Накануне выступления Хосе Каррераса в Минске у корреспондента БЕЛТА появилась уникальная возможность побеседовать с маэстро по телефону.

- Сеньор Каррерас, что вы предпочитаете в своем творчестве: сольные концерты или участие в больших оперных постановках?

- Я думаю, это два разных способа раскрыться перед аудиторией, но, если честно, люблю оба.

- Ваша программа меняется в зависимости от аудитории или страны, в которой вы выступаете?

- Нет. Я принципиально стараюсь исполнять один и тот же репертуар в разных странах по всему миру.

Справка БЕЛТА: Репертуар Хосе Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются "Андре Шенье", "Богема", "Тоска", "Вертер", "Дон Карло", "Кармен" и "Бал-маскарад". Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами мира, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Риккардо Мути, Лорин Маазель, Леонардо Бернштейна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

- Когда и как вы определили свой репертуар?

- Конечно же, как любой певец, я мечтал бы исполнить за свою жизнь весь репертуар, предназначенный для тенора. Но это невозможно так же, как объять необъятное. Поэтому я остановился на тех типах ролей и на той музыке, которая, по моему мнению, подходят мне лучше всего.

Справка БЕЛТА: Музыкальные способности у Хосе Каррераса проявились уже с раннего детства. Впервые он выступил на публике в возрасте восьми лет, исполняя на испанской государственной радиостанции песенку герцога La Donna e Mobile из "Риголетто". На оперной сцене дебютировал в 1957 году в возрасте 11 лет. В знаменитом барселонском театре Gran Teatro del Liceo он выступил как сопрано, исполнив детскую партию в опере Мануэля де Фальи "Балаганчик мастера Педро", а также в роли второго плана во втором акте "Богемы".

- Часть вашего репертуара состоит из песен героев-любовников и коварных соблазнителей. Это как-то влияет на вашу личность или, наоборот, ваша личность влияет на ваш репертуар?

- Это скорее моя личность, правильная или неправильная, влияет на выбор персонажей, чьи арии я исполняю.

- На своих концертах вы исполняете сильные в эмоциональном плане произведения, которые зачастую заставляют публику плакать. А для вас лично какая песня является самой запоминающейся по эмоциональному накалу?

- Трудный вопрос. Наверное, ария Хозе в заключительной сцене "Кармен" Бизе.

- Вы часто участвуете в качестве члена жюри на конкурсах для молодых оперных певцов, в том числе и в новом международном конкурсе для теноров, организованном Еленой Образцовой. Как вы думаете, в наши дни, по сравнению с началом вашей карьеры, молодому певцу сложнее или проще добиться успеха на международном уровне?

- Успех не зависит от времени. Добиться его всегда было сложно. К сожалению, он не всегда зависит только от таланта исполнителя, есть еще и такие факторы, как поддержка учителей и меценатов, харизматичность личности певца, да и просто элементарная удача...

Справка БЕЛТА: Сам Хосе Каррерас считает, что в жизни ему помог счастливый случай. В 1970 году молодой певец исполнил небольшую роль Флавио из оперы "Норма" в театре Liceo, которая оказалась судьбоносной. Талант молодого тенора заметила знаменитая Монсеррат Кабалье и пригласила его на роль Дженнаро в опере Доницетти "Лукреция Борджиа", где она исполняла главную партию. С этой роли и началось восхождение Каррераса к вершине оперного Олимпа.

- Сеньор Каррерас, вы на оперной сцене уже более 40 лет. Изменилось ли восприятие оперной музыки нашими современниками?

- В принципе, нет. У большинства современной аудитории по-прежнему присутствует тяга к замечательным музыкальным шедеврам, которые я имею честь исполнять.

- Вы выступали в Беларуси около восьми лет назад. Что вас тогда больше всего впечатлило у нас в стране?

- Люди. Их доброта и теплота в общении. А еще их искренняя благодарность за возможность услышать прекрасную оперную музыку.

- Давайте закончим интервью в формате "вопрос-ответ". Ваши любимые композиторы?

- Верди, Пуччини, Бизе, Рахманинов и Брамс.

- Какую песню вы назвали своей визитной карточкой?

- "Core 'Ngrato" Лу Кардильо.

- Голос - это дар, данный Богом, или результат постоянной работы?

- И то, и другое.

- Можно ли петь без технической подготовки?

- Ни за что. Техника - это основа основ.

- Можно ли сказать, что опера сегодня переживает период упадка?

- Нет, но мы должны давать дорогу молодому поколению, чтобы сохранить оперу на века.

- Как вы написал свою книгу "Пение от души"?

- Моей душой.

- Дружба - это ...

- Надежность.

- Любовь - это...

- Самое лучшее, что есть на свете, основа жизни.

- Ваше жизненное кредо?

- Свобода.

- Назовите театры, работа в которых вас вдохновляет.

- La Scala, Vienna Staatsoper, Metropolitan Opera, Covent Garden и, конечно же, тот, в котором я родился как певец, Gran Teatre del Liceu.

- Назовите своего любимого писателя.

- Габриэль Гарсиа Маркес.

- Ваш любимый город?

- Барселона.

- Большое спасибо, сеньор Каррерас, за интереснейшую беседу.

- Пожалуйста. Жду вас на своем концерте.

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-

Благодарим концертное агентство Berin Iglesias Art за содействие в подготовке материала.