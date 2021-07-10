Хотимская мастерица: Александрия - настоящий праздник единения народов

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Александрия - настоящий праздник единения народов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась ткачиха из Хотимского района Татьяна Ковалева во время работы тематических подворий на республиканском празднике "Купалье" в Шкловском районе.

"Сегодня наше "Купалье" в Александрии не только прославляет сельского жителя, человека труда, но и объединяет через культуру и творчество представителей славянских народов, - подчеркнула собеседница. - Здесь можно познакомится с мастерами из Беларуси, России, Украины. Каждая делегация представила свои интересные и самобытные изделия - керамику, вышивку, ткачество, бисероплетение, ковку. На выставке подворий можно увидеть очень необычные узоры и орнаменты. Это привлекает и завораживает даже далеких от народного творчества людей".

Татьяна Ковалева стала заниматься рушниками более 10 лет назад - с выходом на пенсию. Раньше она преподавала химию и биологию в школе, а теперь стала народной мастерицей и не пожалела. "Для меня творчество - это хорошие эмоции, позитивная энергетика и, конечно же, общение с людьми, - говорит собеседница. - Я всю жизнь занималась рукоделием, как мои мама и бабушка. Мы ведь советское поколение, все умели".

В купальской экспозиции представителей Могилевской области - несколько десятков рушников. Самый ценный из них датируется 1908 годом. На изделии дореволюционного периода вышита птица в обрамлении цветочного узора. Кроме того, на полотне есть год и инициалы "Е.Б." - Елена Балыко, местная жительница, которой когда-то и принадлежал этот рушник.

По словам Татьяны Ковалевой, Хотимская земля богата на народные таланты: здесь и поют, и танцуют, и вышивают. Все это можно увидеть на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").-0-