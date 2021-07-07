Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 июля 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:53 Президентский спортивный клуб по проекту "Спорт для всех" открыл воркаут-площадку в гимназии Борисовского района Спорт
16:48 Новая линейка услуг "Бизнес Пакет": фиксированный интернет и корпоративная безлимитная связь Экономика
16:47 Художественная интерпретация символа нуля представлена на выставке во Дворце искусства Культура
16:46 Минтранс РФ назвал вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке В мире
16:40 "Гродно Азот": в цехе АКиКАС осуществляются пусковые операции Регионы
16:40 Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в пограничной сфере Общество
16:38 Мингорисполком и облисполкомы проведут 10 июля прямые телефонные линии Общество
16:33 Белорусский хоккеист Иван Дроздов стал игроком московского "Спартака" Спорт
16:33 Дом самостоятельного проживания инвалидов открылся в Чаусском районе Регионы
16:29 Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния Политика
16:29 Гомельчанин пытался обменять в банке фальшивые доллары Происшествия
16:22 Пьяный витебчанин устроил погром в торговом центре Происшествия
16:20 В СНГ продолжается работа над проектом заявления глав государств в связи с 30-летием Содружества Общество
16:14 Стартовало голосование за видеоролики финалистов республиканского проекта "Властелин села" Общество
16:12 Учебная аудитория БЕЛАЗа открыта в Уральском горном университете Общество
16:07 Вышел третий фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов" Спорт
16:05 Петровский: выпадающие из-за санкций возможности нам следует компенсировать сотрудничеством с Китаем Общество
15:57 Льготы и преференции повышают спрос на неиспользуемую недвижимость - "Гомельоблимущество" Регионы
15:54 Супруга президента Гаити Жовенеля Моиза умерла от ранений В мире
15:50 Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры Экономика
15:38 Пьяный минчанин отказался предъявлять документы и напал на сотрудника милиции Происшествия
15:28 Уникальное искусство сообщества художников "Немига-17" представят в Минске Культура
15:14 РЕПОРТАЖ: Купальская история любви: премьеру мюзикла "Вянок на вадзе" представит в Александрии Могилевская филармония Культура
15:12 Вакцина "Ковивак" эффективна против штамма "Дельта" В мире
15:08 Два рекорда и девять медалей - атлеты университета МЧС выступили на фестивале гиревого марафона Спорт
15:03 В Киеве состоялся митинг обманутых инвесторов банка "Аркада" В мире
15:02 Швед напомнил европейским прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из Латвии, Литвы и Украины Политика
14:52 Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида Происшествия
14:39 Двое детей пострадали в ДТП в Могилевском районе Происшествия
14:39 Кафедра комплексного изучения развития КНР появится в БГУ Общество
Все новости
Все новости
Культура
07 июля 2021, 16:47

Художественная интерпретация символа нуля представлена на выставке во Дворце искусства

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный проект "Каля нуля" открывается сегодня в Республиканской художественной галерее "Дворец искусства", рассказала журналистам на пресс-конференции в Доме прессы куратор проекта Екатерина Мясникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект является философским размышлением о жизни и смерти, поиском предположений, что находится на грани перехода, на нулевом отрезке между вселенными. Мы предложили художникам порассуждать на тему, что есть нуль и все, что с ним связанно. Это в большей части ассоциативный, многосмысловой проект. Описать его кратко, рассказать, что увидит на выставке зритель, сложно. Ведь проект разнообразный и получился стильным, выдержанным", - отметила Екатерина Мясникова.

Проект имеет несколько названий и интерпретаций, которые возникли в том числе из разницы смысловых наполнений, обусловленных языками. "Здесь разговор ведется о начале и завершении, об амплитуде кривой, которая метафорически выявляет динамику человеческой жизни. Понятие About Zero в английском языке содержит оттенок игры, азарта. В нашем проекте это тема риска, тема границы. Ab Ovo в буквальном смысле обозначает "от яйца". Это римское выражение, которое переводится, как заново, сначала. Мы предлагаем зрителю начать с самого начала, с истоков", - рассказала куратор.

"Кроме того, выражение "около нуля" касается состояния погоды и понятно любому жителю Беларуси: пока зябко, но еще немножко - и будет холодно. Художники, каждый по-своему, интегрируют это понятие в разных его проявлениях. Как физическая величина это и доля света, и градус, при котором замерзает вода в лужицах. Нуль, как зернышко, что символизирует возрождение, аккумуляцию природной мощи, что возвращает к жизни. Это и граница между вселенными, серая лента между бытием и небытием, и объект, форма, часть алфавита и различимых систем символов. Его можно воспринимать как минимальность объектов и цветов, лаконичность, чистоту и бесконечность", - пояснила Екатерина Мясникова.

По ее словам, нуль - это абсолютное ничто и в то же время зернышко, из которого рождается человек. "Для каждого из участников проекта этот символ имеет свой смысл. Каждый из нас уникален и каждый в своей жизни сталкивается с нулем в его многоликости", - уверена куратор.

"В этом проекте я собираю оттенки, смыслы и силуэты символа в исполнении известных белорусских художников, среди которых Екатерина Сумарева, Андрей Басалыга, Татьяна Маклецова, Валентина Шоба, Светлана Баранковская, Марина Батюкова, Сергей Сотников, Елена Чепелева, Андрей Ревяков, Елена Гурина-Шилко. Эти оттенки воплощены в живописи, графике, скульптуре, текстиле, керамике и фотографии. Большинство произведений в экспозиции посетители увидят впервые. Я предлагала поучаствовать в проекте тем художникам, в которых я была уверена, что они создадут новые работы специально для выставки. Мне было важно, чтобы это был абсолютно новый концепт", - продолжила Екатерина Мясникова.

Экспозиция "Каля нуля" является проектом-медитацией, в котором возможно все, даже деление на нуль.

"Специфика проекта носит еще немного и мемориальный характер. Около нуля - это еще и момент, когда мы задаемся вопросом о том, что человек сделал за свою жизнь. Поэтому на выставке будут представлены работы двух художников, которые для нас имеют высокую значимость. Это Олег Устинович и мой учитель и друг Олег Елизаров. Мы решили на выставке отдать дань памяти этим художникам", - добавила куратор.

Окунуться в мир "Каля нуля" можно будет по 22 июля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
проект
Новости рубрики Культура
Фото из архива Уникальное искусство сообщества художников "Немига-17" представят в Минске
Артистка Арина Сидоренко РЕПОРТАЖ: Купальская история любви: премьеру мюзикла "Вянок на вадзе" представит в Александрии Могилевская филармония
Фото издательства Книга юной писательницы Софии Ворсы о путешествиях вышла в "Белорусской энциклопедии"
Фото из архива Гостей Александрии ждут купальские подворья, экскурсии, цирковые выступления и много музыки
Витебск готов к проведению "Славянского базара" - Сергеенко
Во время праздника ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич
Витебск готов к проведению "Славянского базара" - Сергеенко
Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новоселы поделились впечатлениями про комплекс "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич
Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры
Швед: применявшаяся в годы ВОВ практика экономического удушения вновь востребована в виде санкций
Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния
Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Республике Беларусь
"Гродно Азот": в цехе АКиКАС осуществляются пусковые операции
Новая линейка услуг "Бизнес Пакет": фиксированный интернет и корпоративная безлимитная связь
Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины в связи с обеспокоенностью за безопасность дипмиссии
Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в пограничной сфере
Петровский: выпадающие из-за санкций возможности нам следует компенсировать сотрудничеством с Китаем
За сутки в Беларуси зарегистрированы 998 пациентов с COVID-19, выписаны 1049
РЕПОРТАЖ: Купальская история любви: премьеру мюзикла "Вянок на вадзе" представит в Александрии Могилевская филармония
Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 8 июля
Стартовало голосование за видеоролики финалистов республиканского проекта "Властелин села"
Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.