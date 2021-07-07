Художественная интерпретация символа нуля представлена на выставке во Дворце искусства

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный проект "Каля нуля" открывается сегодня в Республиканской художественной галерее "Дворец искусства", рассказала журналистам на пресс-конференции в Доме прессы куратор проекта Екатерина Мясникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект является философским размышлением о жизни и смерти, поиском предположений, что находится на грани перехода, на нулевом отрезке между вселенными. Мы предложили художникам порассуждать на тему, что есть нуль и все, что с ним связанно. Это в большей части ассоциативный, многосмысловой проект. Описать его кратко, рассказать, что увидит на выставке зритель, сложно. Ведь проект разнообразный и получился стильным, выдержанным", - отметила Екатерина Мясникова.

Проект имеет несколько названий и интерпретаций, которые возникли в том числе из разницы смысловых наполнений, обусловленных языками. "Здесь разговор ведется о начале и завершении, об амплитуде кривой, которая метафорически выявляет динамику человеческой жизни. Понятие About Zero в английском языке содержит оттенок игры, азарта. В нашем проекте это тема риска, тема границы. Ab Ovo в буквальном смысле обозначает "от яйца". Это римское выражение, которое переводится, как заново, сначала. Мы предлагаем зрителю начать с самого начала, с истоков", - рассказала куратор.

"Кроме того, выражение "около нуля" касается состояния погоды и понятно любому жителю Беларуси: пока зябко, но еще немножко - и будет холодно. Художники, каждый по-своему, интегрируют это понятие в разных его проявлениях. Как физическая величина это и доля света, и градус, при котором замерзает вода в лужицах. Нуль, как зернышко, что символизирует возрождение, аккумуляцию природной мощи, что возвращает к жизни. Это и граница между вселенными, серая лента между бытием и небытием, и объект, форма, часть алфавита и различимых систем символов. Его можно воспринимать как минимальность объектов и цветов, лаконичность, чистоту и бесконечность", - пояснила Екатерина Мясникова.

По ее словам, нуль - это абсолютное ничто и в то же время зернышко, из которого рождается человек. "Для каждого из участников проекта этот символ имеет свой смысл. Каждый из нас уникален и каждый в своей жизни сталкивается с нулем в его многоликости", - уверена куратор.

"В этом проекте я собираю оттенки, смыслы и силуэты символа в исполнении известных белорусских художников, среди которых Екатерина Сумарева, Андрей Басалыга, Татьяна Маклецова, Валентина Шоба, Светлана Баранковская, Марина Батюкова, Сергей Сотников, Елена Чепелева, Андрей Ревяков, Елена Гурина-Шилко. Эти оттенки воплощены в живописи, графике, скульптуре, текстиле, керамике и фотографии. Большинство произведений в экспозиции посетители увидят впервые. Я предлагала поучаствовать в проекте тем художникам, в которых я была уверена, что они создадут новые работы специально для выставки. Мне было важно, чтобы это был абсолютно новый концепт", - продолжила Екатерина Мясникова.

Экспозиция "Каля нуля" является проектом-медитацией, в котором возможно все, даже деление на нуль.

"Специфика проекта носит еще немного и мемориальный характер. Около нуля - это еще и момент, когда мы задаемся вопросом о том, что человек сделал за свою жизнь. Поэтому на выставке будут представлены работы двух художников, которые для нас имеют высокую значимость. Это Олег Устинович и мой учитель и друг Олег Елизаров. Мы решили на выставке отдать дань памяти этим художникам", - добавила куратор.

Окунуться в мир "Каля нуля" можно будет по 22 июля.-0-