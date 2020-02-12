Художественные практики соломоплетения получат статус историко-культурной ценности

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским художественным практикам соломоплетения будет придан статус историко-культурной ценности. Такое решение принято сегодня по итогам заседания Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры. На рассмотрение были вынесены предложения о придании статуса историко-культурной ценности четырем нематериальным проявлениям творчества человека. Это "Белорусские художественные практики соломоплетения", "Традиции инситного (наивного) искусства Витебщины", "Традиция выпекания гречневого хлеба" на территории Малоритского района Брестской области, "Технологии и традиции выпекания домашнего хлеба" в деревне Жоравка и деревне Кузьмичы Любанского района Минской области. По данным предложениям научно-методической радой приняты положительные решения, на основании чего Министерством культуры эти элементы будут включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Особенностью предложения о включении в список нематериальной культурной ценности элемента "Белорусские художественные практики соломоплетения" является то, что она охватывает всю территорию Беларуси. Придание статуса историко-культурной ценности является первым шагом по включению этого белорусского элемента в списки ЮНЕСКО. В планах Министерства культуры в этом году подготовка номинации и ее направление в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.-0- Фото Министерства культуры Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!