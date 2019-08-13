16 августа в 16:30 в минском книжном магазине "Светоч" состоится презентация книги Сергея Стельмашонка "Сказки старенького смартфона", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия. Автор книги – хорошо известный в Минске художник и писатель, которого некоторые горожане с улыбкой называют "наш художник, который рисует котов".

В "Сказках старенького смартфона" Сергей Стельмашонок выступил как автор и текста, и картинок. Он создал насыщенную выдумкой и юмором книгу, дополнив милые и добрые сказки оригинальными цветными иллюстрациями. "Я сочинял эти сказки несколько лет, – говорит автор. – Обычно они возникали из каких-то мимолетных событий, случайно привлекших внимание. Например, балкон соседнего дома, который я вижу из своего окна, в сказке надул паруса развешенного на нем белья и улетел. Кто-то сказал мне: "Это все равно, что жаловаться телеграфному столбу". И из этой фразы получилась история, в которой светофор и светлячок жалуются друг другу на свою судьбу. Однажды в дальней поездке я увидел на входе в музейную башню предупреждение – "Кто не купил входной билет, того унесет дракон" – так появилась сказка "Альтернативная история шведской музыки", в которой есть башня, дракон, принцессы – все как полагается".

"Это первый опыт нашего издательства выпуска книги сказок, и мы очень рады сотрудничеству с Сергеем Владимировичем. Ведь детские сказки часто бывают страшными, а когда читаешь эти истории – испытываешь радость: в них добро всегда побеждает зло и все заканчивается хорошо. Наши дети стали первыми читателями этих сказок, и они в восторге. Опираясь на их мнение, мы решились вступить на этот новый для нас путь – издание детской книги", – говорят сотрудники издательства, выпустившие книгу в свет.

Книга "Сказки старенького смартфона" подарит всем читателям удовольствие от прочтения 43 невероятно разнообразных и увлекательных историй для детей и взрослых – о необыкновенных путешествиях, волшебных существах, храбрых рыцарях, талантливых драконах, настоящих чудесах и еще множестве удивительных вещей и событий. Читатели любого возраста обязательно найдут здесь свою любимую сказку.

Книга сопровождается короткими рецензиями от нескольких "известных личностей", например: "Читали, не отрываясь, даже совсем забыли про бабушку" (Красная Шапочка и Серый Волк), "Как же давно я ждал чего-то подобного!" (Кащей Бессмертный), "Так понравилось, даже голова закружилась" (Колобок), "Хохотала до упаду" (Царевна Несмеяна), "Только в хорошей книжке могли такое написать. Я это знаю точно, только неточно знаю, откуда это знаю" (Шалтай-Болтай), "Я улыбался все время, пока читал эти сказки!" (Смайлик :-)

Мероприятие состоится по адресу: Минск, пр. Победителей, 11, второй этаж. Книга уже поступила в продажу. Купить ее можно в магазинах "Светоч", "Академкнига" и сети ОАО "Белкнига". Кроме того, приобрести книгу можно в интернете.

Информационный партнер презентации книги – Белорусское телеграфное агентство