Художники Иза Заслонова и Леонид Гальперин представили творческий отчет в Минске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка акварели тандема белорусских художников Изы Заслоновой и Леонида Гальперина открылась сегодня в столичной Художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Две творческие личности впервые сделали такую масштабную совместную выставку на одной площадке, хотя их союзу уже 57 лет.

"В экспозиции мы представляем около 70 пейзажей и натюрмортов. Это наш почти 40-летний творческий отчет. На картинах отображены красивые места Беларуси и симпатичные уголки Лазурного берега Франция, Италия, Испания, Голландии. Из каждого путешествия мы возвращаемся с многочисленными работами и впечатлениями, которых хватает на создание картин уже дома", - рассказал Леонид Гальперин.

"Наш союз существует уже более полувека, объединяют нас не только семейные узы, но и любовь к акварели - такой сложной и капризной живописной технике, которая допускает множество вариаций и развиваться в которой можно бесконечно, - отметила Иза Заслонова. - Уже много лет мы учимся друг у друга и черпаем вдохновение в совместных путешествиях. Пожалуй, отличительная черта нашей творческой манеры - тонкий и необычный взгляд на, казалось бы, уже много раз увиденные вещи".

Художница отметила работу своего мужа Леонида Гальперина "Зимний дворик", которая не только размещена на афише, но и является шедевром, достойным любой галереи мира.

Выставка Изы Заслоновой и Леонида Гальперина продлится по 3 февраля 2019 года.

Леонид Гальперин родился в 1938 году в Брагине. После окончания Белорусского государственного технологического института защитил диссертацию в Московском высшем художественно-промышленном училище им. А.Г.Строганова. Кандидат искусствоведения, член Международной федерации акварелистов России и Международного художественного фонда, член Белорусского союза дизайнеров. Участвовал в выставках в галереях Австрии, Франции, России, награжден дипломом правительства Москвы "За лучшую акварель 2013 года". Работы художника находятся в частных собраниях Беларуси, Франции, США и других стран.

Иза Заслонова родилась в 1939 году в российском городе Рославле. Окончила Белорусский государственный медицинский институт, кандидат биологических наук. С 1980 года профессионально работает в акварельной живописи и участвует в республиканских и международных выставках. Ее работы также выставлялись в многочисленных галереях Москвы, Австрии и Франции. Параллельно она занимается литературной деятельностью, является автором четырех изданных романов, трех повестей, сборника поэзии и нескольких десятков книг для детей.-0-