Художники-керамисты из 8 стран примут участие в пленэре по керамике "Арт-Жыжаль"

17 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XVI Международный пленэр по керамике "Арт-Жыжаль" начинает сегодня работу на живописном берегу Березины возле базы отдыха "Вербки" под Бобруйском, сообщили БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Пленэр для 21 участника продлится 21 день. Тема нынешнего творческого форума ("Искусство как мир самовыражения") обращает внимание на пластику и цвет в керамической скульптуре. Профессиональные художники-керамисты из восьми стран: Беларуси, Бразилии, Болгарии, Египта, Литвы, Молдовы, России и Турции - в своих работах представят специфические приемы и особенности формообразования керамической пластики, декорное, цветовое и стилевое разнообразие.

Пленэр будет проходить в полевых условиях. Под руководством автора идеи и главного организатора пленэра, известного белорусского художника-керамиста Валерия Колтыгина участники организуют свои рабочие места, будут строить печи для обжигов, заготавливать дрова и проводить обжиги. Формовка изделий в глине и шамотной массе будет вестись только способами ручной лепки. Как и всегда, здесь будут отрабатываться традиционные технологии обваров и дымления с активным использованием оксидов, солей, глазурей, проводиться эксперименты с ангобами, применяться новые креативные технологии.

Полевые условия проведения пленэров заставляют строго придерживаться некоторых стилистических особенностей в работе с глиной. Как правило, это обобщенные малые формы, почти лишенные деталей и излишеств. Все внимание художника сосредотачивается на работе с фактурой, гладкими, матовыми поверхностями, образному, сдержанному цветовому решению. Невозможность повтора, тиражирования, самоценность художественного решения делают эту керамику по-своему уникальной, современной, совершенно непохожей на привычно-яркую сувенирную продукцию. Энергия огня, земли, воздуха, воды и таланта художника рождают качественно другую керамику, требующую неторопливого, сосредоточенного рассматривания, вызывающую восхищение у любителей истинного искусства.

В программе не только индивидуальная работа керамистов, но и создание большой скульптуры, настоящее шоу обжига которой состоится в один из последних вечеров мероприятия. Пройдут тематические мастер-классы, вечера национальных культур и презентации, которые дают полное представление о творчестве участников.

Для гостей предусмотрена обзорная экскурсия по Бобруйску с посещением краеведческого музея, знакомство с постоянной экспозицией Бобруйского художественного музея "Творчество художников Бобруйска второй половины ХХ - начала ХІХ века", выставкой живописи и керамики члена Белорусского союза художников Анатолия Концуба "Сквозь время", музейной экспозицией минералов и горных пород "Живопись Земли".

Финальным аккордом пленэра станет выставка "Искусство живого огня", которая откроется 6 августа в Бобруйском художественном музее, а затем будет экспонироваться в Национальном центре современных искусств в Минске и Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова.

Организаторами пленэра являются Могилевский облисполком и Бобруйский горисполком.-0-