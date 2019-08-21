Художников из Беларуси, России, Украины собрал пленэр в "Здравнево"

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Художников из Беларуси, России и Украины собрал пленэр портретной живописи в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" под Витебском, сообщили БЕЛТА в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Пленэр "Здравнево" в лицах и судьбах" является продолжением разнообразных культурно-просветительских мероприятий, реализуемых в рамках "Минской инициативы" - международного гуманитарного проекта, направленного на активизацию сотрудничества творческой и научной интеллигенции трех славянских стран.

Проект проводится в новом формате: помимо живописцев (по 4 от каждой страны) к участию в нем приглашены писатели. С 21 по 24 августа мастера кисти и художественного слова будут создавать портреты жителей окрестных сел, чьи лица и судьбы покажутся им интересными и значимыми. Впоследствии работы - портреты и эссе - войдут в каталог, который представят в конце года на итоговой конференции "Минской инициативы".

Проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ при поддержке Украинского фонда культуры, представительств Россотрудничества в Украине и Беларуси, а также Белорусской государственной академии искусств, Национального музея изобразительного искусства Республики Беларусь, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" (Россия). -0-