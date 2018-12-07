Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась персональная выставка члена Союза художников Беларуси Анастасии Фетисовой "Старый Брест и брестчане", передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка посвящена грядущему 1000-летию Бреста. Ее можно разделить на три части: город детства художницы, Брест средневековый и портретные пастельные зарисовки "Ваши прекрасные лица". Всего в экспозиции представлено 73 работы. Это картины, написанные в разные годы, которые объединяет одна тема - любовь к родному городу и его жителям.

Основную часть экспозиции составляет серия работ "Брест средневековый", которая создавалась в 1990-е годы. Причем в ней представлен не вымышленный город, а скрупулезно воспроизведенный на основе архивных документов и чертежей. Свое возрождение на холстах получили многочисленные монастыри и храмы, планы старого города. С живописных полотен на посетителей смотрят исторические личности, чьи имена связаны с Брестом: Витовт, Радзивилл Черный, Остафий Волович, Антоний Тизенгауз, Лев Сапега. Многие из представленных на выставке работ сейчас хранятся в фондах областного краеведческого музея.

"Если бы не было Анастасии Фетисовой, мы бы не видели, каким был Брест раньше. Благодаря ее внутреннему импульсу, желанию, мы можем ходить по средневековым улочкам, сравнивать, что было - что стало. Рассматривая панорамы города, пытаемся найти свои дома", - поделилась эмоциями художница Нина Чурабо, которая выросла в городе над Бугом.

Галерея из четырех десятков портретов современников написана в течение этого года. На них изображены как известные в городе люди - поэты, художники, актеры, так и обычные брестчане, прохожие, чьи лица и образы заинтересовали художницу. Кстати, многие герои зарисовок пришли на вернисаж, чтобы поздравить Анастасию Фетисову с персональной выставкой. "В зале собралась вся культурная элита Бреста, - отметил председатель областной организации Союза художников Павел Рябов. - Я очень рад, что эта выставка состоялась. Здесь представлены как известные работы, которые мы видели в разных городских музеях, так и новые картины. Для меня лично стала открытием живопись на металле".

На выставке нет работ, посвященных современному Бресту. "Это уже немного другая история. Брест разросся, он совершенно изменился. Этому надо посвятить время, подумать, пережить, выносить. И тогда, возможно, сегодняшний Брест тоже появится на картинах. Надеюсь на это", - сказала Анастасия Фетисова.

Выставка "Старый Брест и брестчане" будет работать по 19 декабря.-0-