Художница Наталья Черноголова посвятила свою юбилейную выставку 1000-летию Бреста

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка живописи Натальи Черноголовой "Я из СССР" открылась сегодня в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра. Экспозицию художница посвятила тысячелетию Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталью Черноголову называют одной из самых экспрессивных художниц Брестского отделения творческого союза. Свои вернисажи она превращает в яркие перформансы, стараясь при этом не повторяться. И в этот раз она осталась верна себе, появившись перед собравшимися на ступеньках выставочного зала в образе эксцентричной дамы на самокате.

Наталья Черноголова

В экспозиции представлено более 130 произведений различного формата - от трехметровых композиций до миниатюр размером 20х20 см. Красочные и чувственные работы дарят ощущение праздника. "Эта выставка - замечательный подарок Бресту в год тысячелетия и, несомненно, яркое событие в культурной жизни города", - отметил, открывая выставку, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Творчество Натальи Черноголовой индивидуально и узнаваемо, у нее свой неповторимый стиль и техника исполнения. Ее полотна наполнены радостью жизни, любовью к природе и людям. Многие произведения написаны художницей на ее малой родине - в Житковичах, где она черпает вдохновение и темы для своих работ. "Наталья Черноголова уже заняла свое место в истории искусства области, Беларуси. Наверное, она самый продуктивный художник на Брестчине. Я поражаюсь ее энергии и трудолюбию", - сказал председатель Брестского отделения БСХ Павел Рябов.

За годы деятельности Наталья Черноголова написала тысячи картин, с большим успехом проводила персональные выставки в разных странах, многие ее произведения разошлись по всему миру. Ее работы находятся в частных коллекциях в Великобритании, Франции, Германии, Польше, России, Беларуси, областном краеведческом и Художественном музеях в Бресте, Национальном музее истории и культуры.

"Самое главное, что она остается нашим современником - не примадонной от искусства, а живым, искренним человеком, талантливым художником", - сказал брестский краевед Валерий Мороз.

Юбилейная выставка Натальи Черноголовой будет работать по 1 сентября.-0-