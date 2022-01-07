"И дом сохранят, и на благополучие зарядят": "Музей беларускай лялькі" открылся в Чечерске

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Музей беларускай лялькі" открыли в Чечерском районном центре ремесел, фольклора и этнографии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зерновушка и Богач, Столбовушка, Масленица, Коза-Колядница, Вербница - презентационную экспозицию составили более 100 кукол ручной работы. Это куклы-обереги, обрядовые изделия, а также представляющие костюмы из строев разных уголков Беларуси. "Кукла, лялька - это не просто изделие, это мировой бренд, который ценится во всех уголках планеты. Одновременно это и общее достояние, и нечто сокровенное, с глубинным смыслом, сохраняющее особенности определенного места", - рассказали в районном центре ремесел, фольклора и этнографии.

Музей стилизован под белорусскую избу с печью, кутом со святым образом. В центре основной экспозиции - костюмированные образы, представляющие строи разных регионов страны.

Идее создать музей предшествовало огромное желание восстановить свой строй, показать традиции района. Затем его создатели задумали восстановить образы всех белорусских строев. "Создали свой костюм - Краснопольского строя, к которому относят и Чечерщину. В нем представляли свои экспозиции и район на различных мероприятиях, фестивалях. Лапти пришлось долго искать, какие-то вещи и детали приобретали у людей. А вот передник сами делали, рубаха тоже новая. Все остальное аутентичное. Многое нам передали жители района. Костюмы шьем по эскизам, которые представлены в книге известного этнографа, фольклориста, археолога и публициста Евдокима Романова, а также по другим авторитетным источникам", - поделилась директор центра Юлия Феник.

Куклы со смыслом создают шесть мастериц районного центра ремесел, фольклора и этнографии.

Мастер народных художественных ремесел Светлана Латутина на себе презентовала костюм жителей чечерской земли прошлых лет. "Белорусский костюм очень разнообразен, красив и символичен, с особым орнаментом. Людей из различных районов отличал костюм. И это был своего рода этнографический паспорт. К примеру, было два варианта чечерского костюма - это Краснопольский, Чечерский строй XIX века - праздничный и повседневный. Они имели свои отличия. Праздничный - более яркий, имел орнаменты, вышивки, декоративный воротничок. Повседневный попроще. Предусматривались и вариации головных уборов. Для юной девушки - венок или ободок. Это свидетельство молодой девушки. Женщины носили намитки или платки, что было признаком замужества. Также образ составляли вышитая рубаха или сорочка, юбка и жилеточка. Особенность жилетки нашего костюма - складочки в виде клиньев. Этих кокетливых элементов могло быть от двух до восьми. И смотрелось все очень красиво и нарядно", - отметила она.

Светлана Латутина пояснила, что каждый атрибут, орнамент имел значение. Своя роль отводилась и такому элементу женского гардероба, как фартук. "Он был с вышивкой или выткан узорами. Семьи объединяли не одно поколение женщин: бабушки, матери, дочки, внучки и правнучки. И все занимались костюмами, обшивали себя и мужчин. Конечно же, маленьких девочек с раннего возраста приучали к ремеслу. И в 13-14 лет это еще совсем юное создание могло сотворить свое первое изделие - фартук. И по тому, как он получится, расценивалось, насколько мастеровитая девочка будет в дальнейшем. Кроме того, этот фартук повязывали юной рукодельнице. И это поднимало ее на ступень выше: она уже считалась девушкой. Казалось бы, простой фартушок, а сколько смысла несет в себе", - подчеркнула хранительница традиций.

Отдельную экспозицию составляет обрядовая тематика. Один из символичных экспонатов - рукодельное древо жизни с мини-куклами в национальных костюмах. Рядом воплощение календарного цикла с оберегами. Здесь и кукла-десятиручка - защитница мастеров, которая их оберегала, давала сил. Это одновременно и помощница хозяйки, которая успевает все сделать по дому, позаниматься детьми, похлопотать по хозяйству, порукодельничать.

Парный оберег "День и Ночь" защищает людей при свете дня и во время ночного сна. В Рождество актуальна Коза-Колядница, в образе которой прослеживается симбиоз православия и язычества. А плетеная лошадь - мужской оберег. По словам сотрудников центра, именно мужских оберегов было очень мало, но считалось, что они имели большую мощь: придавали мужскую силу, скорость и ловкость. Особое место у куклы-травницы, внутри которой зашивали собранные сухие травы. Она считалась лечебной. На круговой композиции есть и Ярило - символ неизмеримой силы света и солнца. А оберег матери и ребенка и рождественский ангел-хранитель говорят за себя. Предки верили, что каждая такая кукла и дом сохранит, и на благополучие зарядит, отметили в музее.

Каждый образ сначала рождается в голове мастерицы. Затем начинается непростой поиск материалов. "Главная сложность - найти то, чего нет, - с улыбкой поделилась мастер народных ремесел Галина Лимонтова. - Часто выручают местные жители, что-то приходится заказывать". Работа над одной куклой занимает около месяца. Рекорд чечерских мастериц - три дня.

По словам Юлии Феник, экспозиция создавалась в течение года. Все, включая атмосферу стилизованной избы, продумывали и реализовывали собственными силами. Коллекция, уверила руководитель, будет дополняться. "Музей белорусской ляльки сохраняет духовные ценности, традиции. Думаю, у нас будут все основания гордиться им", - дополнила она.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чечерского райисполкома Елена Ковалева обратила внимание на символичность момента: музей открылся в самом начале Года исторической памяти. "Это все наши традиции, наши истоки, которые важно сохранять и передавать новым поколениям. Работы мастериц уже заметили на области, успели показаться и на республиканском уровне. Остается только пожелать плодотворной работы в дальнейшем", - сказала она.

Концепция музея намного шире, чем просто отражение реалий предыдущих поколений жителей района и Беларуси в целом. Сотрудники центра стремятся рассказать о традициях молодому поколению, разъяснить глубинные смыслы, научить создавать и сохранять. На мастер-классах посетители музея делают свои куклы. Не исключено, что в такие моменты может зародиться чье-то новое увлечение или семейная реликвия, которая будет передаваться из поколения в поколение.-0-

Фото Олега Фойницкого