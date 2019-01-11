Игра на гитаре вслепую и виртуозное исполнение мировых хитов - Том Синатра дал концерт в Бресте

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игра на гитаре вслепую и виртуозное исполнение мировых хитов - всемирно известный музыкант из Италии Том Синатра дал концерт в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Том Синатра

Один из лучших гитаристов мира вышел под занавес второго вечера XXXI Международного фестиваля классический музыки "Январские музыкальные вечера". В зрительном зале Брестского академического театра драмы наблюдался аншлаг. По словам организаторов, билетами на этот концерт интересовались также жители других регионов республики. Музыкант поцеловал гитару, поприветствовал зрителей словами "спасибо большое" и "прекрасно" и начал удивлять публику своим искусством.

За более чем часовую программу гитарист-виртуоз исполнил больше десятка произведений - авторских композиций и мировых хитов в гитарной обработке. В основном это были темпераментные произведения в стиле фламенко, латино, итальяно. Том Синатра извлекал звуки из инструмента не только руками, но и ртом, а также вслепую - забросив гитару за голову. Мелодию зажигательного греческого танца "Сиртаки" он исполнил на "бис". А песню из любимого кинофильма "Крестный отец" музыкант не только сыграл, но и спел. "Я же сицилиец", - с улыбкой отметил он.

Племянник американского певца и шоумена, Том Синатра никогда не пользовался славой своего легендарного дяди. По его словам, связь у них скорее историческая - их дедушки были родственниками и жили в Палермо. На гитаре 53-летний музыкант играет с пяти лет. За это время он объездил практически весь мир, дал более 200 концертов, выпустил 7 компакт-дисков. "Я много где путешествовал - Америка, Россия, Германия, Италия. Беларусь - фантастическая! Вы - удивительная, благодарная публика! Я не забуду этот вечер", - сказал на прощание гитарист. Он поблагодарил зрителей и организаторов фестиваля, пообещав еще раз вернуться в Брест.-0-

На фестивале

Дирижер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Александр Сосновский

Выступает стипендиат специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Никон Мазоль.

Выступает стипендиат специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Евгений Наварко.

Выпускник Музыкальной академии при театре La Scala Чжан Цзин Вэй, артисты оперного театра La Scala Альдо Капуто и Джанни Монджардино

Артист итальянского оперного театра La Scala Джанни Монджардино

Артист итальянского оперного театра La Scala Альдо Капуто

Дирижер Харальд Хепнер (Германия)

Фото Вадима Якубёнка