Игра на гитаре вслепую и виртуозное исполнение мировых хитов - Том Синатра дал концерт в Бресте

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игра на гитаре вслепую и виртуозное исполнение мировых хитов - всемирно известный музыкант из Италии Том Синатра дал концерт в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из лучших гитаристов мира вышел под занавес второго вечера XXXI Международного фестиваля классический музыки "Январские музыкальные вечера". В зрительном зале Брестского академического театра драмы наблюдался аншлаг. По словам организаторов, билетами на этот концерт интересовались также жители других регионов республики. Музыкант поцеловал гитару, поприветствовал зрителей словами "спасибо большое" и "прекрасно" и начал удивлять публику своим искусством.
За более чем часовую программу гитарист-виртуоз исполнил больше десятка произведений - авторских композиций и мировых хитов в гитарной обработке. В основном это были темпераментные произведения в стиле фламенко, латино, итальяно. Том Синатра извлекал звуки из инструмента не только руками, но и ртом, а также вслепую - забросив гитару за голову. Мелодию зажигательного греческого танца "Сиртаки" он исполнил на "бис". А песню из любимого кинофильма "Крестный отец" музыкант не только сыграл, но и спел. "Я же сицилиец", - с улыбкой отметил он.
Племянник американского певца и шоумена, Том Синатра никогда не пользовался славой своего легендарного дяди. По его словам, связь у них скорее историческая - их дедушки были родственниками и жили в Палермо. На гитаре 53-летний музыкант играет с пяти лет. За это время он объездил практически весь мир, дал более 200 концертов, выпустил 7 компакт-дисков. "Я много где путешествовал - Америка, Россия, Германия, Италия. Беларусь - фантастическая! Вы - удивительная, благодарная публика! Я не забуду этот вечер", - сказал на прощание гитарист. Он поблагодарил зрителей и организаторов фестиваля, пообещав еще раз вернуться в Брест.-0-
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