II Международный форум исследователей белорусской сказки открылся в НАН

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный форум исследователей белорусской сказки открылся сегодня в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

В мероприятии, которое проходит с реальным присутствием и онлайн, участвуют ведущие исследователи сказочного эпоса из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Болгарии, Литвы, Польши, Абхазии и Франции.

Главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец в приветствии подчеркнул: белорусский сказочный эпос отличается сюжетным и идейно-тематическим разнообразием, красивым и сочным языком. "Он по праву входит в мировую сокровищницу сказок и стоит рядом с такими уникальными явлениями, как арабская "Тысяча и одна ночь", немецкие сказки в обработке братьев Якоба и Вильгельма Гримм, серией индийских сказок. Ученые подсчитали, что около 50 сюжетных типов белорусских сказок не имеют аналогов в международном индексе сказочных сюжетов, - сказал он. - Белорусские сказки - это мудрость, философия и мировоззрение народа. Поэтому они заслуживают более пристального внимания современных ученых, писателей и издателей. Необходимо регулярно проводить подобные форумы, более глубоко изучать народную сказку и более широко популяризировать ее в нашем обществе".

Как отмечают участники форума, народные сказки до сих пор любят и дети, и взрослые. "К сказкам обращались известные белорусские писатели Якуб Колас, Максим Танк, Змитрок Бядуля, Виталий Вольский, а также многие современные авторы. Помимо книжных и устных форм существования, сказка присутствует и в нашей повседневной жизни в виде анимационных, кинематографических и рекламных продуктов, в изобразительном искусстве, в аудиозаписях и театральных постановках", - добавили в пресс-службе.

27-28 мая Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН проводит II Международный форум исследователей белорусской сказки. На форуме подведут итоги детского конкурса исполнителей белорусской сказки, выступят мастера сказочного жанра старшего поколения из разных регионов Беларуси, состоится мастер-класс по вытинанке "Сказки из бумаги" народного мастера Натальи Сухой. Запланирован круглый стол "Современная литературная сказка: между вымыслом и правдой". Участникам мероприятия предложат ознакомиться с выставками и презентациями тематических изданий, уникальных архивных сборников сказок из коллекции фольклора Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, фонда фольклорных материалов БГУ, собраний Полоцкого государственного университета.

Первый Международный форум исследователей белорусской сказки состоялся в Минске 17-18 мая 2018 года и собрал ученых Беларуси, России, Эстонии, Украины и Болгарии.-0-