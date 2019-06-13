Иконопись Полесья представят на "Славянском базаре в Витебске"

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставка иконописи белорусского Полесья будет представлена гостям и участникам международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

Презентация экспозиции из фондов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта состоится 9 июля в городской ратуше. В ее состав войдут 42 иконы XIX - начала ХХ веков историко-этнографических регионов Западного и Восточного Полесья и Поднепровья, приобретенные музейными сотрудниками во время многочисленных экспедиций за последние 40 лет.

"Народные иконы занимают особое место в собрании иконописи многих белорусских музеев. Изучением этого явления в искусстве занимаются исследователи на международном уровне, так как народные (домашние иконы) являются достоянием не только белорусской, но и украинской, русской культуры. Общность стилистических черт, колористики, типажа чисел, орнаментального обрамления прослеживается в народных иконах Брянщины, Гомельщины, Черниговщины", - подчеркнули в музее.

Касаясь особенностей белорусских народных икон, сотрудники отметили, что они написаны в рамках общих христианских канонов, но, опираясь на них, передавали эмоции, чувства и симпатии самого иконописца. Их обобщает написание на доске масляными красками, чаще без использования грунта. Доски для икон обрабатывались не очень тщательно, часто имели дефекты. Все это позволяет предположить, что народные иконы писались непрофессиональными иконописцами, использовались в большинстве своем для домашнего обихода. Исследователи считают, что иконы писали и ремесленники, добывая своим мастерством средства на жизнь. -0-