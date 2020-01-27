Имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" назовут сегодня

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020" проходит сегодня в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании, передает корреспондент БЕЛТА.

Сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by по традиции ведет онлайн-трансляцию прослушивания. Всего для участия в нацотборе на "Евровидение-2020" в адрес медиахолдинга поступили 95 заявок, около 30 из них - от иностранных исполнителей. Однако согласно положению нацотбора, последние не могли продолжить борьбу за право представлять Беларусь на международном конкурсе. В итоговом списке конкурсантов - 49 исполнителей и групп. Прослушивание проводится в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокала любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Максимальная продолжительность композиции - три минуты.

По итогам прослушивания до 12 участников финала определит экспертная фокус-группа. В ее составе руководитель музыкального вещания Белорусского радио Татьяна Якушева, певец и телеведущий Георгий Колдун, представительница Беларуси на "Евровидении-2019" ZENA, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, участники "Евровидения-2017" группа NaviBand, певец и композитор Юрий Селезнев, художественный руководитель вокального ансамбля "Камерата" Ольга Воробьева, руководитель вокальной студии Яна Станкевич, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

Как рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании, список финалистов будет опубликован сегодня в Telegram-канале АТН, вечером имена счастливчиков озвучат в новостных выпусках на "Беларусь 1".

Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-