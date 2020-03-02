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Культура
02 марта 2020, 21:01

Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске - 2020" назовут в прямом телеэфире

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске-2020" назовут в прямом эфире "Беларусь 3", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

14 марта на сцене Дворца культуры Лиды пройдут финалы национальных отборочных туров международных песенных конкурсов фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2020". Социокультурный телеканал медиахолдинга впервые покажет в прямом эфире оба гала-концерта. В 12.00 телезрители в режиме live увидят выступления финалистов детского конкурса, а в 17.00 канал предложит прямую трансляцию финала взрослого отборочного тура.

Отборочные туры проходили во всех областных городах, а также в столице. По итогам отборочных туров двух песенных конкурсов "Славянского базара" - XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" - представлено 69 заявок от исполнителей.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в этом году с 13 по 21 июля.-0-

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