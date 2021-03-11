Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске" назовут в прямом телеэфире

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" 20 марта в прямой трансляции покажет финальные этапы национальных отборочных туров детского и взрослого песенных конкурсов XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Победители вторых этапов национальных отборов выступят на площадке Дворца культуры им. М.Горького в Борисове в двух концертах-прослушиваниях. Съемочная группа социокультурного телеканала проведет трансляцию выступлений юных и взрослых исполнителей эстрадной песни и первой покажет победителей - представителей нашей страны на грядущем международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который отметится 30-летним юбилеем", - рассказали в пресс-службе.

20 марта на канале "Беларусь 3" и официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by в 12.00 начнется показ финала национального отборочного тура участников XIX Международного детского конкурса "Витебск", а в 17.00 - XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".

В каждом из финальных туров выступят по 10 конкурсантов, выбранных профессиональным жюри на протяжении двух этапов прослушивания, запланированы встречи с приглашенными артистами и коллективами.-0-