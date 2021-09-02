"Индийскую мозаику" покажет фотовыставка в Гомеле

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий "Индийская мозаика" откроется сегодня в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Это персональная выставка фотографий старшего преподавателя кафедры экологии геолого-географического факультета Александра Соколова. В экспозицию вошли снимки, сделанные автором по время путешествия по одной из самых интересных, разнообразных и экзотических стран мира - Индии. Более 100 работ составляют яркую мозаику. Это запечатленные моменты из различных регионов - от северных штатов Пенджаб и Уттаркханд до крайнего юга полуострова Индостан (штат Тамилнад), бывшей столицы Британской Индии Калькутты, современной столицы Дели, духовного центра индуизма Варанаси, а также крупнейших туристических центров Агры и Джайпура. В кадре - не только достопримечательности, составляющие внешнюю, туристическую сторону страны, но и особенности быта, стритфуд и многое другое.

"На открытии автор проведет экскурсию, познакомит с интересными и удивительными фактами об Индии. Он также поделится опытом организации самостоятельных путешествий, позволяющих открыть самые необычные регионы планеты не из окон туристических автобусов, погрузиться в гущу реальной жизни народов мира", - рассказали организаторы.

Экспозиция разместится в выставочном зале университета по ул.Советская, 104, корпус 4. Открытие - в 14.00. Вход на выставку бесплатный. Экспозиция будет доступна по 23 сентября.-0-