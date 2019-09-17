Инклюзивный белорусско-российский проект "Безграничные возможности" представят в Минске

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский инклюзивный проект "Безграничные возможности" представят в Национальном центре современных искусств 19 сентября, сообщили БЕЛТА в центре.

"Название "Безграничные возможности" выбрано не случайно. Оно говорит о том, что людям творческим не мешают физические проблемы, а искусство - язык общения, понятный и доступный всем, - отметили в НЦСИ. - Выставку мы организуем вместе с галереей АBart из Санкт-Петербурга. Одно из главных направлений ее деятельности - социально значимые проекты, главный из которых - "Мы вместе". Это программы для художников с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов, одна из них - "Безграничные возможности" - направлена на сотрудничество с художниками и арт-пространствами за пределами России".

На выставке будут представлены скульптуры белорусских авторов Валентина Борздого, Владимира Жбанова, Константина Селиханова, Григория Протасова, Владимира Понтелеева, Александра Финского из музейной коллекции Национального центра современных искусств. В экспозицию войдут и тактильные картины Василия Зенько, работающего в стиле экологического романтизма. "Для своих тактильных работ Василий Зенько выбрал семь пунктиров белорусского поэта Алеся Рязанова из сборника 2018 года "Такая і гэтакі: талакуе з маланкай дождж", - рассказали в центре. - Художник создал своеобразную живописную импровизацию-парафраз с введением в пространство холста стихов, переведенных Марией Рудко на шрифт Брайля в виде выступающих точек в верхнем левом углу, что позволяет незрячим людям почувствовать ладонями каждую линию, каждый мазок кисти. А это важный шаг в создании безбарьерной среды в Беларуси".

Кроме того, будут демонстрироваться работы российских авторов, среди которых - мастер росписи по дереву Olga D'olen, живописец Анастасия Славицкая, пострадавшая в автомобильной аварии, и художник Иван Галаничев, родившийся с дефектом рук.

Выставочный проект "Безграничные возможности" будет работать по 19 октября.-0-