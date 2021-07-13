Интерактивная выставка "Исторический багаж" открылась на вокзале в Бресте

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "Исторический багаж" открылась в зале ожидания вокзала ст.Брест-Центральный, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Экспозиция посвящена истории Бреста и Брестской крепости, в том числе подвигу ее защитников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется в рамках Года народного единства.

"Стенды устроены в виде открытого чемодана, на гранях которого размещена историческая информация. Центральное место экспозиции занимает интерактивный дисплей с картой местности. Здесь же можно услышать видеорассказ и увидеть слайд-шоу с элементами инфографики, которое состоит из фотографий, в том числе архивных. Можно выбрать по желанию интересующие разделы и объекты и получить исторические справки о значимых местах, достопримечательностях, музеях, памятниках и выдающихся личностях Бреста", - рассказали в пресс-центре.

"Исторический багаж" - историко-просветительский проект, цель которого доступно и интересно рассказать посетителям об истории городов и регионов, акцентируя внимание на отдельных фактах и сюжетах. Важная задача - воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Проект реализуется Российским историческим обществом совместно с ОАО "РЖД", Институтом истории Российской академии наук и Институтом истории Национальной академии наук Беларуси при поддержке Белорусской железной дороги.

Вскоре подобная информационная площадка появится и на вокзале станции Минск-Пассажирский. Планируется, что выставки на вокзалах в Бресте и Минске будут работать в течение этого года.-0-