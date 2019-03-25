Интерактивный макет Кревского замка презентовали в Национальном историческом музее

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация уникального интерактивного макета Кревского замка - нового проекта из серии VKL3D "Очутись в сердце истории!", созданного с использованием технологии 3D-печати, состоялась в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Музей совместно со специалистами компании "Полимедия" представил совершенно новый подход к реконструкции архитектурных памятников на примере инновационного макета Кревского замка. Большую роль в успешной реализации этого проекта сыграли создатель серии VKL3D художник Ахрем Белабровик и научный консультант Андрей Шулаев. Модель замка создавалась на основании исторических, археологических и архивных исследований.

"Это точный макет Кревского замка в пропорции 1:200, который создавался в цифре, затем для его печати использовались несколько 3D-принтеров. На это потребовалось около 180 часов. Тщательное декорирование сделало пластик очень похожим на настоящие камень, землю, воду. Уникальным макет Кревского замка делает его интерактивность", - сказал заместитель директора Национального исторического музея Александр Храмой.

По его словам, сам по себе макет статичен, но он оживает, благодаря технологии дополненной реальности. "Через планшет, который будет предоставляться посетителям, можно увидеть этот замок в ожившем виде: рассмотреть детали каждой башни, стены, посмотреть, из чего он состоял, на рыцарей, которые находятся внутри, летающих над замком птиц, факелы у входа, которые освещают дорогу въезжающим", - отметил замдиректора.

Александр Храмой добавил, что это пилотный проект. В перспективе посетители получат возможность увидеть эволюцию этого замка при предоставлении музею определенной исторической информации. "То есть на макете мы видим его статичным, а можно будет увидеть его разрушения через столетия. По крайней мере этот замок принимал участие в Первой мировой войне, даже была Кревская наступательная операция русской армии, когда он очень сильно пострадал. Именно здесь состоялась Кревская уния. Этот замок достаточно интересен, так как во всех столетиях принимал участие в каких-то политических и военных событиях, поэтому проект мы решили сделать именно на основе Кревского замка. В дальнейшем мы будем стремиться использовать еще ряд технологических новшеств, чтобы к тому моменту, когда Исторический музей переедет в новое здание, мы могли обрадовать посетителей всеми интерактивными проектами, которые сейчас наиболее популярны в мире", - подчеркнул он.

В этом году интерактивный макет Кревского замка будет продемонстрирован на выставке "ТИБО-2019", в Спортивной деревне на II Европейских играх, будет принимать участие в Дне белорусской письменности в Слониме.-0-