Интерактивный музей человека откроется во Дворце Республики

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси Музей человека откроется во Дворце Республики, сообщил корреспонденту БЕЛТА управляющий музея Илья Курашов.
Музей расположился на площади 600 кв.м. В нем разместились более 70 экспонатов - от доисторических раскопок динозавров до имитации кровеносной системы. Музей интерактивный, все экспонаты можно трогать руками. Не обойдется и без технологий дополненной реальности.
"Это музей, рассказывающий о строении и функционировании человеческого организма, развитии жизни животных и микроорганизмов, - отметил Илья Курашов. - Музей поделен на несколько зон: кровеносной и дыхательной систем, физических возможностей человека, животных и микроорганизмов, анатомических моделей, мозга, обоняния и осязания". Все это позволяет проследить эволюцию жизни на Земле.
Музей человека рассчитан как на взрослых, так и детей. Первых посетителей он примет 23 января.-0-