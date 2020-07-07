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07 июля 2020, 13:09

Интерактивный музей об истории региона появится в Гродно

Гродно. Фото из архива
Гродно. Фото из архива

7 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный музей появится в здании бывшего Дворца культуры текстильщиков в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

"Гродно в последние годы становится все более привлекательным для туристов. Поэтому важно предлагать им новые интересные продукты, максимально эффективно использовать имеющиеся объекты. Даже вынужденная пауза в туристическом потоке позволяет лучше подготовиться к его возобновлению. После реконструкции в обновленном здании разместится интересный музей, посвященный истории Гродно и Гродненщины", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Здание бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади известно не только горожанам, но и гостям города. Сейчас продолжается его реконструкция. Сотрудники Гродненского историко-археологического музея разрабатывают проекты будущих экспозиций.

"Планируем создать нескучный музей, где наряду с уникальными экспонатами будут организованы интерактивные зоны с сенсорными экранами и другими аудиовизуальными средствами. Замысел состоит в том, чтобы привлечь туристов и жителей города аутентичными и редкими предметами, отражающими социум и важнейшие эпохальные события в доступных и легко воспринимаемых образах и формах", - отметил директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко. Он подчеркнул, что музей будет интересен посетителям разных возрастов, причем не только туристам, но и самим гродненцам.

Новая экспозиция музея отразит историю города и региона, в ней будут представлены наиболее ценные природоведческие коллекции историко-археологического музея. Например, в центре одного из залов на первом этаже разместится скелет мамонта в натуральную величину. При его создании используют останки животных времен палеолита, найденные на Гродненщине.

Историческая экспозиция, посвященная городу, не будет оторвана от местоположения музея. Например, гостям предложат окунуться в жизнь рыночной площади Гродно и других местечек региона и посмотреть, как она менялась на протяжении нескольких столетий. В центре внимания и река Неман, некогда одна из главных судоходных артерий, и первая в Беларуси железная дорога, проходившая через Гродно. Об этом расскажут масштабные диорамы, интерактивные экраны и уникальные экспонаты. Откроется в музее фотосалон XIX века, где можно будет сделать фото на память в ретро-интерьерах. Гости побывают на улицах межвоенного Гродно, не останутся без внимания и военные темы. Свое отражение в экспозиции с уникальными документами, фотографиями, макетами и диорамами найдут события войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

В управлении культуры облисполкома отметили, что это не единственные музейные новоселья, запланированные на ближайшее время. Продолжается реконструкция Старого Замка в Гродно, в обновленных залах которого откроются новые тематические экспозиции, посвященные наиболее значимым эпохам и людям в истории замка.

"Начались ремонтные работы и в правом крыле Нового замка, ранее его занимала областная библиотека. Сейчас же весь королевский дворец станет музейной площадкой. На освободившихся площадях планируем разместить художественный музей, где будут экспонироваться работы ведущих художников региона и наиболее значимые картины из фондов историко-археологического музея", - отметили в управлении культуры. Такое решение, как планируется, привлечет в художественный музей больше посетителей, в том числе и туристов, посещающих комплексные экспозиции в Новом замке.-0-

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