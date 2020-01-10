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Культура
10 января 2020, 14:13

Интерес к фестивалю "Арт-парад в Витебске" с каждым годом будет расти - Руслан Алехно

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Певец, композитор, лауреат конкурсов, член жюри международного фестиваля-конкурса "Арт-парад в Витебске" Руслан Алехно выразил уверенность, что интерес к форуму будет с каждым годом расти. Такое мнение он высказал перед церемонией награждения участников фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Певец отметил, что каждый из участников - уже в истории, ведь поучаствовал в зарождении фестиваля. "Уверен, что география стран - участниц "Арт-парада" будет увеличиваться с каждым годом, интерес к нему будет расти", - сказал Руслан Алехно. По его словам, подобный форум - отличная площадка для творческого развития. Руслан Алехно и другие члены жюри обратили внимание педагогов и конкурсантов на важность продуманного выбора репертуара.

Генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий добавил, что форум принес в зимний Витебск ощущение "движухи", как на Славянском базаре. Возможно, в следующем году "Арт-парад" станет продолжительнее. "Надеюсь, проект приживется в городе. Критикуйте, присылайте нам советы в соцсетях по его улучшению", - добавил он.

Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске" стартовал 8 января. В конкурсной программе в номинациях "Вокал" и "Хореография" приняли участие молодые творческие коллективы и исполнители из разных стран. Сегодня вечером на гала-концерте определят лауреатов двух Гран-при, которые для них станут приглашением участвовать в проектах XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году.-0-

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